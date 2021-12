Nachtragshaushalt: gestern richtig, heute falsch?

Was gestern richtig war, muss es heute längst nicht mehr sein. Und was gestern falsch war, ist heute richtig. Beim Wechsel von der Großen Koalition zur Regierung aus SPD, Grünen und FDP zeigt sich mal wieder, wie schnell sich Ansichten und sogar Glaubenssätze verändern können. Je nachdem, ob man auf der Regierungs- oder auf der Oppositionsbank sitzt.

Union 2020: Nachtragshaushalt eine "Vitaminspritze"

Als die Union noch regierte, beschloss sie wie selbstverständlich einen Nachtragshaushalt, um die Folgen der Corona-Pandemie finanzieren zu können. Es ging um eine Neuverschuldung von 156 Milliarden Euro. 26 Milliarden davon flossen in den Energie- und Klimafonds (EKF).

Es ist ein ähnliches Vorgehen wie heute, wenn die übrig gebliebenen 60 Milliarden aus der Neuverschuldung für 2021 ebenso in den EKF fließen. Im Juli 2020 sprach der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Andreas Jung, von einer "Vitaminspritze für die Zukunft unseres Landes". Heute sieht das die Union völlig anders.

FDP 2020: Nachtragshaushalt "verfassungswidrig"

Die oppositionelle FDP rügte bei den Beratungen zum zweiten Nachtragshaushalt 2020 nicht weniger als einen "Verstoß gegen das Grundgesetz". Christian Dürr, heute Chef der FDP-Bundestagsfraktion, arbeitete sich in der Sitzung am SPD-geführten Finanzministerium ab: "Ich verstehe nicht, warum man in der SPD in Deutschland nur Karriere machen kann, wenn man verfassungswidrige Haushalte vorlegt, so wie ihr Bundesvorsitzender Norbert Walter-Borjans".

Dieser hatte in Nordrhein-Westfalen als Landesfinanzminister ständig neue Schulden aufgenommen - und war dafür dreimal von den Verfassungsrichtern seines Landes gerügt worden. Und der damalige Bundesfinanzminister hieß Olaf Scholz von der SPD.

Reserven mit Corona-Krediten als Verfassungsbruch?

Die hohen Schulden in der Corona-Pandemie durften nur gemacht werden, weil es sich um eine Notlage handelte. Ansonsten gilt die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse. Wenn nun aber Geld aus den Krediten übrigbleibt und diese Mittel in einen Klimafonds umgelenkt werden, ist das dann rechtens?

FDP-Mann Christian Dürr witterte im Sommer 2020 Verfassungsbruch und sprach von einem "Riesenfehler". Der Bundesrechnungshof hatte bereits angemahnt, die Neuverschuldung nicht höher als nötig ausfallen zu lassen. Unionshaushaltsexperte Eckardt Rehberg konterte damals: "Wir entscheiden, nicht der Bundesrechnungshof."

Heuchelei contra Taschenspielertricks

Sven-Christian Kindler, der haushaltspolitische Sprecher der Grünen, hält der Union nun den Wendehals-Spiegel vor. Wenn sie jetzt gegen den Nachtragshaushalt klage, sei das "keine redliche Haushaltspolitik, das ist Heuchelei", so der Grüne mit Blick auf die Unionsfraktion. Gegen die Wende der FDP kann der Grünen-Mann wenig sagen. Schließlich regieren die beiden Parteien nun zusammen.

Die Union aber bleibt dabei. Der Nachtragshaushalt sei ein "haushaltspolitischer Sündenfall", sagt Carsten Körber von der Unionsfraktion. CDU-Mann Christian Haase spricht von "Taschenspielertricks" und dem "Anfang vom Ende der Schuldenbremse". CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt nennt das Vorhaben "dreist".

SPD stimmte immer dafür

Frei von Wendehals-Vorwürfen ist in diesem Fall die SPD. Sie stimmte dem Nachtragshaushalt 2020 als kleinerer Koalitionspartner zu, und sie stützt auch den Nachtragshaushalt 2021 als stärkste Regierungspartei. Die FDP will die Umbuchung der 60 Milliarden Euro übrigens als einmalig verstanden wissen. Schon 2023 werde die Schuldenbremse wieder eingehalten, verspricht Finanzminister Christian Lindner.