Nachsitzen im Kanzleramt: Ampel setzt Spitzentreffen fort

Der Koalitionsausschuss der Regierungsparteien kommt am Dienstagvormittag nach einer Unterbrechung erneut zusammen. Die Spitzen der Ampel-Parteien hatten zuvor seit Sonntagabend 18.30 Uhr im Kanzleramt beraten. Dabei sollte es vor allem um eine Planungsbeschleunigung von Infrastrukturvorhaben und einen stärkeren Klimaschutz gehen. Auch das ab 2024 vorgesehene Aus für den Einbau neuer Gas- und Ölheizungen sollte zur Sprache kommen.

"Zeitnahe" Resultate blieben aus

Auch nach 20-stündigen Beratungen konnte sich die Regierungskoalition jedoch bei zahlreichen Themen nicht einigen. Dies war um so unerfreulicher als Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Vormittag in Berlin noch die Erwartung geschürt hatte, dass es "zeitnah" Ergebnisse geben könnte. Ein Ende der Beratungen sei absehbar, so Hebestreit. Es werde auch ein gutes Ergebnis geben: "Die Regierung läuft und funktioniert."

Der Kanzler sieht "sehr gute Fortschritte"

Am Montagnachmittag jedoch teilten SPD, Grüne und FDP mit, der Koalitionsausschuss habe seine Beratungen unterbrochen und sich auf Dienstag vertagt, da Bundeskanzler Olaf Scholz und mehrere Minister zu Konsultationen mit dem niederländischen Kabinett nach Rotterdam abreisen mussten.

Der Kanzler war dabei bemüht, den Verlauf der Marathonsitzung und damit das Klima innerhalb der Koalition in einem möglichst günstigen Licht erscheinen zu lassen. "Wir haben in den Beratungen sehr, sehr gute Fortschritte erzielt", sagte Scholz am Flughafen Rotterdam und betonte das Nachtsitzungen in Koalitionen nichts Ungewöhnliches seien: "Das gehört dazu." Die bisherigen Gespräche seien eine gute Grundlage, um sie am Dienstag fortzusetzen.

Scholz will Tempo machen

Ob die Ausführlichkeit des bisherigen Koalitionsausschusses ein gutes oder schlechtes Zeichen ist, ist schwer zu sagen. Der Kanzler jedenfalls versuchte den Eindruck zu vermitteln, dass gerade lange Beratungen die Chancen dafür erhöhten, für komplexe Themen umfassende Lösungen zu finden.

Für die Fortsetzung der Gespräche baute Scholz zugleich einen gewissen Erfolgsdruck auf. Ziel der Beratungen am Dienstag werde es sein, "sehr klare Festlegungen zu treffen, dass wir das nötige Tempo erreichen", sagte er mit Blick auf die Energienetze. Es müssten Hunderte Milliarden Euro investiert werden. Mit dem bisherigen Tempo gehe dies nicht.

Scholz ergänzte, es sei innerhalb der Ampel eine Verständigung zur Modernisierung des Landes gewonnen worden. Zu lange sei es in Deutschland zu langsam vorangegangen: "Das muss sich ändern und das wird sich auch ändern." Deutschland brauche einen Schub nach vorne. "Gemeinsame Überzeugung der Regierung" sei es, "dass die gesetzlichen Regeln, die wir über die letzten Jahrzehnte so allmählich zusammengeschraubt haben, nicht zu der Geschwindigkeit passen, die wir heute benötigen".

Die Ampel in der Krise

Der Kanzler verwies dabei auf den Ausbau der erneuerbaren Energien, der Stromnetze und der Verkehrsinfrastruktur. Das spricht für ein ganzes geplantes Maßnahmenpaket, während im Vorfeld der Beratungen Beobachter allenfalls noch an wenige Entscheidungen zu einzelnen Themen glauben wollten, da das Gesprächsklima in der Koalition bei mehreren Themen immer rauer geworden war.

Die erste Ampel-Koalition im Bund war zuletzt in einer schwierigen Phase. Zahlreiche Vorhaben kamen nicht voran, weil es regierungsintern keine Verständigung gab. Bundeswirtschaftsminister Habeck (Grüne) hatte vergangene Woche die Arbeit der Koalition mit scharfen Worten kritisiert. Notwendige Entscheidungen zum Erreichen der Klimaschutzziele würden verschleppt, Gesetzesvorhaben gezielt an die Presse "durchgestochen".

Klimaschutz als Zankapfel

Als größtes Konfliktthema deutete sich vor dem Koalitionsausschuss der Klimaschutz im Verkehr an. Vor allem die Grünen verlangen hier von Verkehrsminister Volker Wissing mehr Anstrengungen zur Absenkung von Treibhausgasemissionen. Dessen FDP lehnt aber ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen und eine Reform der Dienstwagenbesteuerung strikt ab und besteht darauf, dass neben Bahnstecken auch Autobahnen weiter ausgebaut werden sollen, was bei den Grünen auf wenig Verständnis stößt.

Für Konflikte sorgte auch das besonders von den Grünen angestrebte Ende für Öl- und Gasheizungen mit dem Ziel, auch hier mehr Klimaschutz umzusetzen. In der Koalition war eigentlich gemeinsam angestrebt worden, dass ab 2024 möglichst nur noch solche Heizungen neu eingebaut werden, die zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Bundeswirtschaftsminister Habeck goss das in einen definitiven Gesetzentwurf, der zum Zankapfel wurde: SPD und FDP betonten, Hausbesitzer und Mieter dürften nicht überfordert werden.

Die FDP mahnt zur Haushaltsdisziplin

Streit gibt es auch bei der Kindergrundsicherung - und ihrer Finanzierung. Ab 2025 soll sie die staatlichen Leistungen für Familien und Kinder bündeln. Umstritten ist aber, was alles dazugehören soll. Familienministerin Lisa Paus (Grüne) will eine Aufstockung, weil die bisherigen Hilfen ihrer Meinung nach Kinderarmut nicht ausreichend bekämpfen. Sie hat deshalb einen Bedarf von zwölf Milliarden Euro angemeldet. Bundesfinanzminister Lindner (FDP) hält Aufstocken nicht für zwingend, weil die Koalition gerade das Kindergeld angehoben habe.

FDP-Politiker mahnten vor dem Koalitionsausschuss überhaupt mehr Disziplin bei den Finanzen an - vor allem mit Blick auf den ausstehenden Bundeshaushalt für 2024. "Alle Koalitionsparteien müssen die aktuellen finanzpolitischen Realitäten anerkennen", sagte Generalsekretär Bijan Djir-Sarai. Allerdings hätten die drei Parteien kein gemeinsames Grundverständnis in dieser Frage.

Die Opposition spricht von "Arbeitsverweigerung"

Die Opposition im Bundestag war nach dem Verhandlungsmarathon im Kanzleramt der Auffassung, dass es der Koalition nicht gelungen sei, in diesen Fragen einen Befreiungsschlag zu erreichen. Die Bundesregierung sei stehend K.o., sagte CDU-Chef Merz dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Diese Regierung wurde gewählt, damit sie das Land regiert und nicht untereinander blockiert. Anstatt endloser Streitigkeiten braucht es jetzt Entscheidungen – zum Wohle unseres Landes."

CDU-Generalsekretär Mario Czaja stellte im "Tagesspiegel" rundheraus die Regierungsfähigkeit der Ampel in Frage. Der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, Alexander Dobrindt, sprach gegenüber dem TV-Sender "Welt" von einer "Streik-Ampel": "Das ist ja Arbeitsverweigerung, wenn man nach so vielen Stunden schlichtweg kein Ergebnis hat." Von der Ampel sei nicht mehr viel zu erwarten.

Die Linke fing mit den Koalitionären auch nicht rücksichtsvoller um. Parteichef Martin Schirdewan sagte dem Nachrichtenportal t-online, die Regierung präsentiere den Bürgern "einen großen Sack voll mit nichts". Co-Chefin Janine Wissler bezeichnete das Ampel-Bündnis als "Blockadekoalition".

Kevin Kühnert findet "zwei Tage zumutbar"

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert mahnte hingegen mehr Verständnis für die Komplexität der Entscheidungsfindung in einer Koalition an und betonte am Montagabend in der Sendung "RTL Direkt": "Es ist besser, zwei Tage lang hart um Lösungen in wichtigen Fragen zu ringen, als zwei Jahre lang ohne Lösungen in diesen Bereichen regieren zu müssen. Das könnten wir dem Land nicht zumuten. Die zwei Tage sind, glaube ich, mit viel Augen-Zudrücken schon zumutbar."

Mit Informationen von DPA und AFP