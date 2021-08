Nachhaltigeres Leben: Deutschland ist reich an Innovationen

Das Wort "Nachhaltigkeit" klingt groß, fängt aber im Kleinen an. Es geht darum, den CO2-Fußabdruck zu verkleinern, Ressourcen klug zu nutzen. Bundesweit entstehen immer mehr intelligente und dabei wirtschaftlich rentable Initiativen, die sich diesen Zielen verschrieben haben. Beispiele gibt es in unterschiedlichen Bereichen, von der Landwirtschaft über Mobilität, Energiegewinnung bis hin zur Kreislaufwirtschaft.

Beispiel: Regenerative Landwirtschaft

Zwischenfrüchte säen ist Alltag für Landwirte. Es schützt die Böden vor Erosion in den Zeiten zwischen den sogenannten "Hauptfrüchten", etwa Getreide oder Mais. Es macht die Böden besser, baut Humus auf, speichert Nährstoffe. Es ist aber auch ein Beispiel für "regenerative Landwirtschaft", weil die Bauern damit aktiv CO2 binden. Ein Berliner Start-up will erreichen, dass sich die Landwirte darüber mehr im Klaren sind und – ganz unbürokratisch - davon profitieren. Das Unternehmen berät und begleitet die Bauern dabei.

Tue Gutes und bekomme Geld dafür

Robert Gerlach hatte die Idee für die "Klim-App". Er will "das Gute, das Landwirte tun, sichtbar machen für die Verbraucher". Sie können sich dafür entscheiden, für die Produkte der Bauern etwas mehr zu zahlen und damit den Einsatz fürs Klima zu würdigen. Ein "klimapositiver" Einkauf ist das Ziel, ein entsprechendes Label für die Lebensmittel bereits entworfen. Das allein reicht aber zur Finanzierung nicht aus. Das Start-up holt deshalb auch noch Firmen ins Boot, die ihren eigenen Kohlendioxid-Ausstoß kompensieren wollen. Statt Projekte etwa im Regenwald zu unterstützen, können sie regenerative Landwirtschaft in der heimischen Region fördern.

Umstellung kostet

Laut Gerlach haben sich schon in den ersten Monaten nach dem Start der App rund 350 Bauern vernetzt. Einer von ihnen ist Thomas Gäbert, der die Agrargenossenschaft Trebbin südlich von Berlin leitet. Gäbert schätzt, wie leicht die App zu bedienen ist. Statt seitenweise Unterlagen auszufüllen, könne man schnell und unkompliziert Fotos hochladen – etwa von dem Acker, auf dem gerade Zwischenfrüchte sprießen. Dann errechne die App, "wie viel Tonnen oder Kilogramm CO2 durch diese Maßnahme zusätzlich im Boden gebunden werden" und dafür gebe es dann Geld.

Beispiel: Nachhaltige Digitalisierung

Das Beispiel zeigt, wie Digitalisierung klimafreundliche Projekte anschieben kann. Dabei muss man sich zunächst einmal klar machen: Wann immer wir Apps aufrufen, Daten herunterladen, Mails verschicken oder Videos streamen – für all das brauchen wir Strom. Ein Unternehmen in Schleswig-Holstein hat sich zum Ziel gesetzt, auch hier für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen: mit einem Rechenzentrum, das CO2 absorbieren soll.

Algen-Farm über dem Rechenzentrum

Wilfried Ritter hat vor einem Jahr an der dänischen Grenze ein Pilotprojekt gestartet: das Rechenzentrum Windcloud. Die Luft, die die Server kühlt und sich dabei erwärmt, wird nicht wie sonst üblich wieder nach draußen gepustet, sondern in das Stockwerk darüber. Dort wachsen Mikro-Algen, die diese Wärme brauchen und dabei Kohlendioxid binden. Das wirkt sich positiv auf den CO2-Fußabdruck der Anlage aus.

Schleswig-Holstein strategisch gut gelegen

Ritter würde das Modell gern ausweiten. Sein Ziel: "Ein Prozent der IT-Last in Deutschland nach Schleswig-Holstein holen." Das Bundesland im Norden mausere sich gerade zu einem strategisch günstigen Standort: Kühle Luft an der Küste, "jede Menge Platz und Akzeptanz in der Gesellschaft für das Thema Digitalisierung" und "extrem viel erneuerbare Energien" – vor allem erzeugt aus Wind.

Beispiel Windenergie: Nadelöhr Genehmigung

Der größte Anteil des Ökostroms in Deutschland wird von Windkraftanlagen produziert. Dabei gibt es bundesweit ein Nord-Süd-Gefälle, im Norden rotieren mehr Windräder als im Süden. Nach einer deutlichen Delle im Ausbau in den Jahren 2019 und 2020 geht es mittlerweile wieder etwas aufwärts.

Im ersten Halbjahr 2021 wurden der Branche zufolge in Niedersachsen, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein die meisten neuen Anlagen gebaut. Der Präsident des Bundesverbandes WindEnergie, Hermann Albers, klagt: der Naturschutz sei "das größte Einzelhemmnis im Genehmigungsprozess". Albers setzt auf "eine Reihe neuer Technologien" die Abhilfe schaffen können.

Hightech im Dienst des Vogelschutzes

Ein Pilotprojekt, das genau in diese Richtung zielt, läuft gerade an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde an. Der Wildtierbiologe Siegfried Rieger und sein Kollege Jan-Peter Mund werden in den kommenden 20 Monaten an zwei Standorten in Brandenburg zwei Systeme testen - ein Radarsystem und ein Stereokamerasystem.

Die Idee: Wenn diese Systeme geschützte Großvögel wie den Rotmilan und den Seeadler verlässlich erkennen, kann man eine Kollision mit einem Windrad verhindern. Laut Rieger würde die Anlage ins Trudeln versetzt, aus dem Wind gedreht. Die Rotoren verringern dann ihre Schlagzahl und das macht sie weniger gefährlich für die Greifvögel. Ergebnisse der Studie sollen im Sommer 2023 vorliegen.

Beispiel Verkehrswende

Der Verkehr gehört zu den Bereichen mit dem größten CO2-Einsparpotential. Mobilitätswende heißt, auf nachhaltige Energieträger umzustellen, den individuellen Verkehr mit dem öffentlichen Nahverkehr zu vernetzen, die Nutzung des öffentlichen Raumes anders zu gestalten.

In der Corona-Krise wurden in den Großstädten neue Fahrradspuren geschaffen. Es gibt Projekte etwa im Berliner Bergmannkiez mit dem Ziel, Autos und Lkw (bis auf eng begrenzte Lieferzeiten) ganz umzuleiten. Der Grünen-Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann geht es um mehr Lebensqualität, aber auch um einen Denkanstoß: Braucht jeder ein eigenes Auto?

Chemnitzer Modell: Mit der Bahn in die Stadt und zurück

Dabei ist es in einer Großstadt noch leichter, auf ein eigenes Auto zu verzichten. In ländlichen Gegenden sieht das anders aus – dort gehört Pendeln mit dem Auto zum Alltag. Im sächsischen Chemnitz hat sich der Verkehrsverbund nach der Wende dafür entschieden, Straßenbahn und Eisenbahn intelligent zu vernetzen. Ohne Umsteigen ins Umland fahren – dafür wurden Strecken saniert, elektrifiziert, neue Haltestellen gebaut. Die erste Strecke ging Ende 2002 in Betrieb.

Mathias Korda, der beim Verkehrsverbund den Bereich Verkehr/Infrastruktur leitet, spricht von einem Erfolg: Vorher seien es 800 Fahrgäste am Tag gewesen, nach kurzer Zeit dann aber schon 5.000. Ein Fortschritt in Sachen Nachhaltigkeit, denn "wer in der Straßenbahn sitzt und nach Chemnitz reinfährt oder umgekehrt, der sitzt halt nicht im Auto". Inzwischen sind vier Strecken ausgebaut, die fünfte ist in Arbeit.

Beispiel: Kreislaufwirtschaft

Ressourcen so lange wie möglich nutzen, so wenig Abfall wie möglich produzieren, aus einem Abfallprodukt etwas Neues schaffen – das ist das Ziel der Kreislaufwirtschaft. Industrieländer wie Deutschland haben einen vergleichsweise hohen Rohstoffverbrauch. In der Nachhaltigkeitsstrategie der EU lautet das oberste Ziel: Abfälle vermeiden. Abgestuft geht es dann darum, Materialien und Stoffe wiederzuverwenden, zu recyceln und zu verwerten und erst am Ende zu beseitigen.

Altes Speiseöl: Weg vom "Igitt-Image"

Im mittelfränkischen Thalmässing bereitet die Firma Lesch seit mehr als drei Jahrzehnten altes Speiseöl und -fett aus der Gastronomie auf. Jeden Monat werden etwa tausend Tonnen so lange gesiebt und durch eine Art Zentrifuge geschickt, bis eine Vorstufe für Biodiesel herauskommt.

Die Tochterfirma "Jeder Tropfen zählt" soll das Konzept jetzt auf die Privathaushalte übertragen. Geschäftsführer Hubert Zenk sieht ein großes Potential: pro Kopf komme jeder im Jahr auf 1,3 Kilogramm, in den Wertstoffhöfen in Bayern werde aber nur umgerechnet 80 Gramm abgegeben – das sei "ein Hauch von einem Nichts".

Pilotprojekt in der Stadt und auf dem Land

In einem Pilotprojekt in Erlangen, Fürth und im Landkreis Roth hat Zenk Plastikdosen an Haushalte verteilt und 28 Sammelautomaten aufgestellt. Mittlerweile geht das Projekt ins dritte Jahr und die gesammelte Menge steuert auf 550 Gramm pro Kopf zu. Frittierfett, alte Margarine, Öl vom eingelegten Schafskäse, das nicht mehr in den Abguss gekippt wird und dort für Verstopfungen sorgt. "Halb Europa sammelt", sagt Zenk, und nennt als Beispiele Spanien, Italien, Österreich, die Niederlande. Warum also sollten das nicht auch die Menschen in Deutschland tun?