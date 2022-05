"Nachgefragt": Bundeswehr geht in die Kommunikationsoffensive

"Guten Tag Herr General!" Mit diesen Worten begrüßt Hauptmann Hannes Lembke seinen Gesprächspartner. Der sitzt ihm mit übereinandergeschlagenen Beinen gegenüber, die Hände gefaltet. Beide Männer tragen Uniform – den sogenannten Dienstanzug: Förmlicher grauer Stoff statt Tarnbekleidung. Sie trennt ein kleiner Tisch, dahinter ein Aufsteller mit aufgedrucktem Eisernen Kreuz und dem Schriftzug "Bundeswehr".

Die Umgebung könnte nüchterner nicht sein. Alles scheint reduziert auf das Wesentliche. Und das Wesentliche ist hier, was Brigadegeneral Christian Freuding zu sagen hat. Zum Beispiel zum Verlauf der Frontlinien in der Ukraine: Da gebe es "wenig Raumgewinne auf beiden Seiten", ist vom Leiter des Lagezentrums Ukraine im Verteidigungsministerium zu erfahren.

Generäle antworten auf Fragen der Bevölkerung

Rund 1,2 Millionen Mal ist dieses Video binnen eines Monats auf YouTube aufgerufen worden. Damit ist es die erfolgreichste Folge des Formates "Nachgefragt", einer Neuentwicklung im Social Media-Angebot der Bundeswehr. In "Nachgefragt" antworten hochrangige Offiziere auf Fragen, die die Bundeswehr eigenen Angaben zufolge aus der Bevölkerung heraus erreichen. In der Regel sind es Generäle wie Freuding, die antworten. Gestartet wurde das Format nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Verbreitet wird es sowohl als YouTube-Video als auch als Podcast.

Militärische Nachhilfe-Stunde

Erläutert wird dann etwa die Arbeit im Lagezentrum Ukraine im Verteidigungsministerium, die Bedeutung von Logistik. Oder aber der militärische Blick auf den Krieg in der Ukraine: So gibt Brigadegeneral Freuding Nachhilfe zu derzeit überall umherschwirrenden Begriffen. Er erläutert etwa, was mit dem "Gefecht der verbundenen Waffen" gemeint ist. Dabei kommen unter anderem Panzern, Kampfflugzeuge, Artillerie und Infanterietruppen gleichzeitig zum Einsatz, um gegen einen Feind zu kämpfen.

Im Kalten Krieg und auch noch in den Neunzigerjahren dürften Begriffe wie diese größeren Teilen der Bevölkerung bekannt gewesen sein, wurde diese Form des Gefechts doch von allen Truppenteilen der Bundeswehr regelmäßig geübt, teils auch bei großen NATO-Manövern, die die Armeen der NATO-Staaten auf die Landes- und Bündnisverteidigung vorbereiten sollten. Mit den Reformen der Bundeswehr und ihrer Neuausrichtung aber ist Derartiges in den Hintergrund gerückt.

Neuer Schwerpunkt in der Kommunikation

Was Brigadegeneral Freuding wie auch den anderen interviewten Generälen gelingt, ist es, ein Lagebild zu zeichnen und dieses mit klaren Worten zu analysieren. Das ist so etwas wie eine der Kernkompetenzen eines Offiziers. Die Bundeswehr zeigt auf diese Weise aber ein neues Gesicht in den sozialen Medien. Zu erleben sind Offiziere, die sachlich und nüchtern erläutern, was gerade in der Ukraine passiert oder was zu den Aufträgen der Bundeswehr im Rahmen der NATO-Mitgliedschaft gehört. Das unterscheidet sich deutlich von der bisherigen Präsentation der Bundeswehr in Sozialen Medien.

Abenteuer Soldatenberuf

Seit dem Aussetzen der Wehrpflicht ist die Armee auf andere Nachwuchsarbeit angewiesen. Sie muss sich als Arbeitgeber präsentieren und tat dies bislang eher, in dem der Abenteuercharakter des Soldatenberufs in den Vordergrund gerückt wurde. Durch Webserien etwa sollen Zuschauerinnen und Zuschauer erleben, wie es bei der Truppe läuft: wie der Alltag an Bord eines Marineschiffes aussieht oder was es heißt, in Mali eingesetzt zu werden. Bei 42 Grad schwitzen die Soldatinnen und Soldaten da schon bei der Ankunft, die Anstrengung ist ihnen anzusehen. Die Schnitte sind schnell, vieles ist in Selfie-Perspektive gedreht. Zu hören sind Witze, wie sie Soldaten eben manchmal machen: "Es ist alles nicht so schlimm, wie man hört. Es ist schlimmer!"

In anderen Formaten werden beispielsweise Waffen oder Waffensysteme der Bundeswehr erklärt. Etwa der Schützenpanzer Puma. Im Video wird er gelobt als "qualitativer Sprung für die Einsatzbereitschaft des deutschen Heeres". Tatsächlich einsatzbereit sind aber nach den Angaben von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) aktuell lediglich 150 von 350 Exemplaren.

Militärische Inhalte gefragt

Mit dem neuen Format "Nachgefragt" trifft die Bundeswehr nun aber offenbar einen Nerv: Die Sachlichkeit der Offiziere scheint anzukommen. Auf YouTube häufen sich Kommentare, in denen ihre Kompetenz gelobt wird. In einem anderen Kommentar heißt es: "Wir dürfen / können unserer Truppe hier öffentlich zuhören und ebenso Kritik üben. In anderen Ländern ist das nicht möglich."

Tatsächlich sind öffentliche Einschätzungen deutscher Offiziere während eines Krieges in dieser Form ein Novum. Die Bundeswehr scheint das hohe Interesse der Bevölkerung an Informationen geschickt für eine positive Außendarstellung zu nutzen, zumal die Armee aufgrund der Aussetzung der Wehrpflicht und vieler Standortschließungen zuletzt immer mehr aus der Öffentlichkeit verschwunden ist.

In der aktuellsten Folge des Formats (veröffentlicht am 6. Mai) äußert sich gar der Kommandeur der Nato-Mission Enhanced Forward Presence in Litauen, Oberstleutnant Daniel Andrä, zur Lage im Baltikum. Wer zuhört, erfährt in dieser und den anderen Folgen eine Menge über Zusammenhänge und Strukturen. Brisant dürften die Aussagen der Offiziere dabei aber nicht sein. Viele der Inhalte sind andernorts recherchierbar. Selbst Ausrüstungsmängel der Bundeswehr sind bestens dokumentiert - unter anderem in den Jahresberichten der Wehrbeauftragten des Bundestages.