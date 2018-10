09.10.2018, 08:22 Uhr

Nachbeben und immer mehr Tote in Indonesien

Fünf Sekunden lang bebte wieder die Erde auf der Insel Sulawesi in Indonesien. Die Menschen rannten in Panik auf die Straßen. Das Zentrum des Bebens lag nordöstlich von Sulawesi in einer Tiefe von etwa zehn Kilometern.