Nachbarschaftstreit? Polizei findet drei Tote auf Grundstücken

Auf benachbarten Wohngrundstücken im niedersächsischen Bienenbüttel sind drei Tote gefunden worden. Ersten Erkenntnissen zufolge hat es eine blutige Auseinandersetzung zwischen Nachbarn gegeben, teilte die Polizei am Freitagabend mit. Bei den Toten handelt es sich demnach um einen 85-jährigen Grundstückseigentümer sowie den 62-jährigen Eigentümer des benachbarten Grundstücks und dessen 61-Jährige Ehefrau.

Nachbarn hörten Schüsse und Schreie

In dem Wohngebiet in Bargdorf, einem Ortsteil von Bienenbüttel im Landkreis Uelzen, hätten Anwohner am Mittag mehrere Schussgeräusche und Schreie gehört und daraufhin die Polizei informiert, hieß es in der Mitteilung vom Abend. Ein Großaufgebot von Einsatzkräften habe den Bereich weiträumig abgesperrt. Im Außenbereich eines Grundstücks sei dann eine leblose Person entdeckt worden.

85-Jähriger besaß mehrere Schusswaffen

Zusammen mit Spezialkräften der Polizei Hamburg und dem Spezialeinsatzkommando Hannover sei der weitere Grundstücksbereich gesichert und das Wohngebäude betreten worden. Da den Angaben zufolge auf den 85-Jährigen als Jagdberechtigten mehrere Schusswaffen zugelassen waren, seien die Polizisten mit einem hohen Maß an Umsicht vorgegangen. Im Verlauf des Einsatzes seien dann die beiden anderen Toten gefunden worden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern noch an, wie es hieß.