Nach zwei Jahren Pandemie - Mietwagen fast unbezahlbar

Für Familie Maier (Name geändert) hat es einfach immer zusammen gehört: Der Charterflug zur Traumdestination im Süden und gleich nach der Ankunft der Mietwagen am Flughafen. Ein Kompaktwagen für zwei Wochen, inklusive Vollkasko und Insassenversicherung für 200 €. Aber diese Zeiten sind vorbei! Jetzt müssen sie das Doppelte oder Dreifache hinlegen.

Das böse Erwachen im Reisebüro

Die Familie sitzt in ihrem Stammreisebüro in München, wo man ihnen jedes Jahr zuverlässig den Mietwagen mit Flug und Hotel gebucht hatte. Dieses Mal muss die freundliche Reisebüroleiterin passen: Am gewünschten Reiseziel sind kaum Mietwagen zu haben und die wenigen, die es gibt, kosten ein Vielfaches im Vergleich zu den Vorjahren. Herr Maier ist sauer, die Reisebüroleiterin zuckt mit den Schultern. "Einige Kunden finden die Mietwagenpreise unverschämt. Ich erkläre ihnen dann, dass ich die Preise nicht mache und empfehle, selbst im Internet nach einem Wagen zu suchen“, sagt Alexandra Spiridonidou. "Mit Glück kann man da noch ein paar Euro sparen, aber teuer ist es überall."

Die Familie Maier ist ratlos. Zwei Jahre kein Urlaub wegen Corona und jetzt, wo sie endlich wieder los könnten, geht es nicht, zumindest nicht so wie gewohnt. "Das haben wir jedes Jahr so gemacht: ein schönes Hotel in Italien oder Griechenland und dann vor Ort Ausflüge auf eigene Faust. Die Hotels haben zwar einen Pool, aber die ganze Zeit da herumliegen, ist ja auch öde!“, ärgert sich Frau Maier.

Die Preise haben sich fast verdoppelt

In den Corona-Jahren sind die Mietwagenpreise kontinuierlich gestiegen. 2021 war schon teuer, 2022 ist es noch teurer. Gegenüber der Zeit vor Corona kommt das Vergleichsportal Check24 für den Sommer 2022 auf ein durchschnittliches Plus von 81 Prozent. Spitzenreiter ist Spanien: Statt 22 Euro pro Tag wie früher, werden jetzt 59 Euro pro Tag fällig. Einer der Gründe für den Preisanstieg: Es gibt nicht genug Autos. Das sagt auch Andreas Schiffelholz. Er ist beim Vergleichsportal für den Bereich Mietwagen verantwortlich. "Die Anbieter haben während der Corona-Zeit ihre Flotten deutlich reduziert. Jetzt sind die Firmen, aufgrund der Chip-Krise, den Lieferengpässen mit Corona und dem Ukraine-Krieg, nicht in der Lage, die Flotten wieder in dem Maß hochzufahren, wie sie sie für die Hauptsaison benötigen würden."

Viele Urlauber sind spendabler als vor Corona

Auch der Autovermieter Sixt geht davon aus, dass es bei den Preisen dieses Jahr keine Entspannung mehr geben wird. Alexandra Spiridonidou glaubt, dass die KFZ-Vermieter ihre Verluste, die sie in den letzten Jahren eingefahren haben, jetzt wieder wettmachen wollen und auch darum die Preise gestiegen sind. Deshalb würden sie auch nicht mehr so schnell sinken. "Dabei sind die Kunden in diesem Jahr besonders spendabel. Sie sagen: Zwei Jahre habe ich keine richtige Reise gemacht, darum darf es in diesem Jahr auch etwas mehr sein!“, ist Alexandra Spiridonidous Erfahrung. Allerdings kosten auch Hotels und Flüge mehr als vor der Krise. "Flüge in den Mittelmeerraum gibt es kaum noch unter fünf bis sechshundert Euro. Bei den Mietwagen ist dann für die meisten, trotz lockerem Geldbeutel, Schluss!“ Sie habe in den letzten zwei Monaten keine einzige Mietwagenbuchung gemacht, erzählt Alexandra Spiridonidou weiter.

Es geht aber auch günstiger

"Fernreisen sind auch wieder beliebt," sagt die Reisebüroleiterin noch, "Die Leute fahren in die Länder, wo die Einreisebestimmungen nicht mehr so streng sind.“ Etwa die USA, wo die Mietwagen auch kaum teurer geworden sind. Eine gute Strategie für Europa: Früh buchen und die aktuellen Preise sichern! Denn die seien zur Hauptsaison in den vergangenen Jahren oft noch weiter gestiegen. Was also bei Mietwagen schon vor der Pandemie ein guter Tipp war, gilt heute umso mehr: Vergleichen und möglichst früh buchen. Und das Gute daran: Frühbucher gehen im Moment kaum ein Risiko ein. Nach Auskunft von Check24 lassen sich fast alle Angebote bis kurz vor der Abholung kostenlos stornieren, sollte sich einmal die Urlaubspläne ändern.