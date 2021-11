Nach zwei Jahren: Neuseeland will 2022 wieder Grenzen öffnen

Seit März 2020 durften nur Staatsbürger und Menschen mit Wohnsitz in Neuseeland in den Pazifikstaat einreisen. Nach wie vor wird die Öffnung der Grenzen aber sehr vorsichtig vorangetrieben. Mit sorgenvollem Blick auf die hohen Infektionszahlen in Europa und anderen Regionen der Welt ist die Regierung in Neuseeland zurückhaltend mit größeren Schritten Richtung "Normalität".

Vollständig geimpft, getestet und trotzdem in Quarantäne

So müssten auch vollständig Geimpfte getestet sein und sich nach der Ankunft in eine siebentägige staatliche Quarantäne begeben. Für Reisende aus Risikogebieten komme eine dreitägige häusliche Isolation hinzu. Es gibt weitere Überlegungen, dass es bestimmte individuelle Einschränkungen für Touristen gibt. Je nach Herkunftsland und vor allem je nach Risikogebiet. Diese Bestimmungen werden aktuell noch ausgearbeitet.

"Unsere Grenze zu schließen, war einer der ersten Schritte, um unser Land vor Covid-19 zu schützen. Und sie wird das letzte sein, was wir öffnen", erklärte Chris Hipkins, Minister zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Mit wenigen Ausnahmen war die Einreise nach Neuseeland seit März 2020 nur Staatsbürgern und Menschen mit Wohnsitz in dem Pazifikstaat gestattet.

Neuseeland gilt als Vorzeigestaat in der Pandemie-Bekämpfung

Neuseeland gilt weltweit als Vorzeigestaat im Kampf gegen das Virus. Es verfolgte lange eine sogenannte Null-Covid-Strategie. Zuletzt musste die Regierung des Inselstaates aber eingestehen, dass diese Strategie mit der Ausbreitung der hochansteckenden Delta-Variante kaum noch realisierbar ist. Bislang wurden in dem Land etwa 10.200 Infektionsfälle bestätigt.

Von den rund fünf Millionen Neuseeländern sind etwa 69 Prozent vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Bei den Einwohnern ab zwölf sind es 84 Prozent. Seit Beginn der Pandemie hat Neuseeland 40 Todesfälle mit dem Coronavirus gemeldet.

mit Material von dpa