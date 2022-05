Nach Xinjiang Files: Regierung lehnt Investitionsgarantien ab

Mit Blick auf die Menschenrechtsverletzungen an der Minderheit der Uiguren in der chinesischen Region Xinjiang sollen Menschenrechte nach dem Willen von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) künftig ein stärkeres Gewicht in der Handelspolitik erhalten. "Ein Unternehmen wollte Investitionsgarantien verlängern. Dem geben wir nicht statt", sagte Habeck in einem Interview der "Welt am Sonntag". Das Unternehmen sei auch in der Provinz der Uiguren tätig.

Bund lehnt Garantien erstmals mit Verweis auf Menschenrechte ab

Das Ministerium verwies auf die umstrittene Menschenrechtslage in Xinjiang. Diese habe sich in den vergangenen Jahren zugespitzt und ist "durch massenhafte Internierungen von Angehörigen der muslimischen Uiguren-Minderheit gekennzeichnet". Die Bundesregierung übernehme deswegen keine Investitionsgarantien für bestimmte Projekte in China mehr.

Nach Habecks Worten ist es das erste Mal, dass aus Gründen der Menschenrechte Investitionsgarantien nicht zustande kommen. Natürlich würden Anträge auf Garantien weiter im Einzelfall entschieden, so der Wirtschaftsminister weiter. Leitlinie sei aber, dass angesichts von Zwangsarbeit und Misshandlung von Uiguren keine Projekte in der Region Xinjiang abgesichert werden könnten. Anfang der Woche hatten mehrere Medienpartner, darunter auch der BR, Aufnahmen aus einem der mutmaßlichen Internierungslager veröffentlicht und damit für große Aufregung gesorgt.

VW-Konzern soll betroffen sein

Um welches Unternehmen es sich im vorliegenden Fall handeln soll, bestätigte Habeck nicht. Betroffen seien insgesamt vier Anträge auf Verlängerung von Garantien. Alle vier hatten laut Ministerium einen Bezug zu einer Betriebsstätte in Xinjiang, beziehungsweise ließ er sich nicht ausschließen. Laut Informationen des "Spiegels" soll es dabei um den Volkswagen-Konzern gehen.

Volkswagen bestätigte demnach entsprechende Anträge auf Investitionsgarantien. Der Konzern habe aber noch keine Antwort der Bundesregierung erhalten. "Wir erwarten eine Entscheidung", sagte ein VW-Sprecher. "Selbstverständlich ist auch eine Ablehnung möglich." Aus Unternehmenskreisen verlautete, die Investitionsentscheidung sei von einer möglichen Ablehnung der Bundesregierung nicht betroffen. Man wolle an den Plänen festhalten.

Autobauer will Investitionspläne trotzdem nicht verändern

Volkswagen steht bei seinen China-Geschäften vor allem wegen seiner Aktivitäten in Xinjiang in der Kritik. Zwar will VW nach "Spiegel"-Informationen nicht in das dortige umstrittene Werk investieren, sondern in andere Fabriken in China. Das Ministerium weigere sich dennoch, für das neue Projekt zu bürgen.

Eine Ablehnung hat für VW die Folge, dass der Konzern die finanziellen Risiken für seine geplanten China-Engagements allein tragen muss. Investitionsgarantien der Bundesregierung dienen der Außenwirtschaftsförderung. Sie schützen Investitionen deutscher Unternehmen zum Beispiel in Schwellenländern wie China und greifen dann, wenn Firmen etwa enteignet werden oder ein Staat verbindliche Zusagen bricht. Seit dem Amtsantritt der neuen Bundesregierung wurden demnach 13 Anträge auf Übernahme oder Verlängerung von Investitionsgarantien in China gebilligt. Sie hätten keinen Bezug zu Xinjiang gehabt.

Habeck: Auch Sanktionierung chinesischer Funktionäre erwägen

Chinas Führung werden seit Jahren Verletzungen von UN-Menschenrechten im Umgang mit den Uiguren in der Region vorgeworfen. Experten zufolge sind dort Hunderttausende Menschen in Umerziehungslager gesteckt worden. Wirtschaftsminister Habeck sagte in dieser Woche, die Volksrepublik sei zwar ein großer Handelspartner, aber es gebe auch bei Menschenrechten "sehr relevante Probleme".

Gegenüber der "Welt am Sonntag" gab Habeck deshalb zu bedenken, chinesische Funktionäre gegebenenfalls wie russische Oligarchen unter Sanktionen zu stellen, sollten sie nachweisbar an Verbrechen gegen Uiguren beteiligt gewesen sein. Seit über einem Jahr gebe es bereits wegen schwerwiegender Menschenrechtsverletzungen in der Region Xinjiang EU-Sanktionen gegen Funktionäre, sagte er. "Wenn es möglich ist, weitere Verantwortliche zu identifizieren und man ihnen ihre Taten nachweisen kann, halte ich das für erwägenswert".