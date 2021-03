Nach Wahlschlappe: Laschet attackiert SPD-Kanzlerkandidat Scholz

Wahlniederlagen als "Weckruf"

"Ich bin dafür, dass wir diese Krise nicht parteiinstrumentalisieren", erklärte der CDU-Vorsitzende. Der Ausgang der beiden Landtagswahlen sei aber zweifellos "ein Weckruf". Wer das nicht so sehe, habe den Sinn von Wahlen nicht verstanden. "Dieser Weckruf ist die Erwartung, die CDU muss jetzt klar sagen, wohin sie will", sagte Laschet. Diese Entscheidungen würden nun mit mehr Tempo zusammen mit der CSU angegangen.

Er wolle daher in den kommenden Wochen die Vorbereitung für die Bundestagswahl vorantreiben, so Laschet. Ende März solle auch der Prozess der Erarbeitung eines Wahlprogramms starten - in einem "offenen Diskussionsprozess", wie Laschet betonte: "Wir brauchen die besten Ideen für Deutschland". An dem mit Markus Söder verabredeten Fahrplan zur Kür des Kanzlerkandidaten halte er fest - die Entscheidung solle zwischen Ostern und Pfingsten fallen.