Nach Wahlpleiten: Parteiinterne Kritik an AfD-Chef Chrupalla

Im internen Machtstreit der AfD hat Alice Weidel die Angriffe auf Bundessprecher Tino Chrupalla kritisiert. "Ungehörig", "stillos" und "unprofessionell" – sei der Vorstoß einer Gruppe von AfD-Bundestagsabgeordneten gewesen, sagt die Co-Fraktionschefin der AfD im Bundestag. Mehrere AfD-Politiker, von denen zwei dem Bundesvorstand angehören, hatten am Montag deutliche Kritik an Bundessprecher Tino Chrupalla geübt und ihn aufgefordert, beim Parteitag im Juni nicht nochmal zu kandidieren.

Weidel: Kritik intern besprechen

So etwas müsse man intern besprechen, kontert Alice Weidel. Man könne den Bundessprecher nicht für alles verantwortlich machen. Über das Verhalten der Abgeordneten sei noch zu sprechen, drohte die AfD-Politikerin. In der Fraktionssitzung am Dienstagnachmittag war die Kritik der Abgeordneten dann auch Thema.

Cotar: AfD-Chef Chrupalla der Rolle nicht gewachsen

Heftig sei die Diskussion dort gewesen, sagt die Bundestagsabgeordnete Joana Cotar danach. Sie gehört zur Gruppe der Kritiker Chrupallas. Trotzdem stehe sie zu ihrer Entscheidung, die Kritik am Parteichef öffentlich zu machen, sagt Cotar. Man müsse die Probleme benennen. Aus ihrer Sicht ist der aus Sachsen stammende Chrupalla nicht die richtige Person an der Bundesspitze. Er sei der Rolle nicht gewachsen. Ihr Parteikollege Jürgen Braun fügt dazu, im Westen wählten Menschen keine Partei, die als Ostpartei erscheine. Es brauche eine Aufstellung, die im Westen besser ankomme.

AfD verzeichnet Verluste bei letzten zehn Wahlen

Cotar und ihre Mitstreiter bezeichnen sich in der AfD selbst als gemäßigt und galten lange als Unterstützer des damaligen Co-Bundessprechers Jörg Meuthen, der Anfang des Jahres aus der AfD ausgetreten ist. Die AfD hat bei den letzten zehn Wahlen auf Landes- und Bundesebene Verluste eingefahren. Bei der Wahl in Schleswig-Holstein scheiterte sie an der Fünf-Prozent Hürde und fiel zum ersten Mal wieder aus einem Landesparlament

Nach diesen Verlusten könne es kein "Weiter so" geben, findet auch der Bundestagsabgeordnete Rüdiger Lucassen. Es brauche neue Köpfe. Gefragt danach, ob er dieser neue Kopf sein könne, sagt Lucassen: "Wenn die Partei mich braucht, dann stehe ich zur Verfügung."

Frage nach der Haltung zu Russland

Aus seiner Sicht hat die unklare Haltung der AfD zum Krieg in der Ukraine mit zu den Verlusten beigetragen. Die AfD müsse sich in dieser Frage deutlicher positionieren. "Die Ukraine führt einen Freiheitskampf für ihr Selbstbestimmungsrecht, das sind genau unsere patriotischen Themen", sagt Lucassen. Es dürfe nicht den Ansatz eines Anscheins geben, dass die AfD die russische Aggression rechtfertige.

Eine Spitze gegen Chrupalla. Bundesvorstandsmitglied Alexander Wolf war zuvor noch deutlicher geworden und hatte Chrupallas Haltung zum russischen Angriffskrieg als Irrweg bezeichnet.

Chrupalla: "Ins Zelt hineingepinkelt"

Tino Chrupalla wiederum hatte am Montag auf die Kritik aus den eigenen Reihen mit einem ungewöhnlichen Vergleich reagiert. Das sei wie früher beim Camping, so der AfD-Chef: "Da haben sich immer die beschwert, dass es nass im Zelt ist. Und das waren diejenigen, die auch ins Zelt hineingepinkelt haben." Das müsse aufhören.

Sein Vergleich sei eine menschliche Reaktion auf die Kritik gewesen, sagt er dazu am Dienstag. Joana Cotar entgegnet: Das sei nicht ihr Niveau und auch nicht das Niveau der AfD, in die sie eingetreten sei.

Tino Chrupalla will beim Parteitag im Juni wieder als Bundessprecher antreten und hat angekündigt, bald eine Liste an Kandidaten für den Bundesvorstand vorzustellen. Ins Spiel für den Vorsitz gebracht hatte sich vor kurzem auch der thüringische Landesvorsitzende und Rechtsaußen Björn Höcke. Er behalte es sich vor zu kandidieren, sagte Höcke der Süddeutschen Zeitung. Sofern er das Gefühl habe, dass sich die Partei Mitte Juni grundsätzlich positionieren muss.

Boehringer: Zurück zu "klassischen Sachthemen"

Der bayerische AfD-Bundestagsabgeordnete Peter Boehringer, der immer mal wieder für einen Posten im Bundesvorstand gehandelt wird, will die Verluste bei den letzten Wahlen nicht an einer Person festmachen. Corona und Ukraine-Russland seien Themen, die in AfD-Programmen nicht vorhersehbar gewesen seien und die bei der Bevölkerung sehr polarisierten, analysiert Boehringer, so dass damit wenig zu gewinnen gewesen sei.

Er plädiert dafür, dass sich die AfD nun wieder stärker ihren "klassischen Sachthemen gemäß Programm" zuwende. "Wenn Tino Chrupalla das mit seinem Team und mit Mut zur Wahrheit macht, dann denke ich, werden irgendwann wieder bessere Ergebnisse rauskommen", sagt der bayerische AfD-Politiker gegenüber BR24.