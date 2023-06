So bewertet Ukraine die Rebellion: "Russland ein Potemkin-Staat"

"Wagneriten gegenüber Putin nicht sehr loyal"

Im ukrainischen Telegram-Portal "Strana" war zu lesen: "Man muss wissen, dass die 'Wagneriten', die mit Prigoschin nach Belarus gehen, offensichtlich Putin gegenüber nicht sehr loyal sein werden, andernfalls hätten sie einen [angebotenen] Vertrag mit dem Verteidigungsministerium der Russischen Föderation oder einer anderen russischen Machtstruktur unterzeichnet. Das heißt, auf dem Territorium von Belarus wird eine Privatarmee stationiert, die, gelinde gesagt, den russischen Behörden gegenüber nicht sehr freundlich eingestellt ist." Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko sei bereits ein Akteur in der russischen Innenpolitik.

Der wichtigste Hinweis von Lukaschenko sei gewesen, dass er nicht daran denkt, Prigoschin finanziell zu unterstützen: "Das bedeutet, dass die 'Wagneriten' möglicherweise nicht lange in Belarus bleiben und von dort aus 'in die Freiheit der Pampa' gehen werden, um in Ländern der Dritten Welt zu kämpfen und Staatsstreiche zu organisieren."

"Klare Vorteile nicht absehbar"

Der Politologe Iwan Stupak vom ukrainischen Institut für Zukunftsforschung sagte: "Ich glaube, dass nach dem, was Putin erlebt hat, er auf jeden Fall eine neue Phobie entwickeln wird und seine Wachsamkeit gegenüber seiner Umgebung um ein Vielfaches zunehmen wird!" Es werde eine Säuberungswelle geben, es werde nach "Verrätern" gesucht. Experte Jaroslaw Makitra hofft inständig auf längerfristige Zerwürfnisse im Kreml, denn bisher seien "klare Vorteile" für die Ukraine nicht absehbar: "Das Worst-Case-Szenario für uns wäre ein stiller Putsch im Kreml, nach dem eine neue Macht in der Lage wäre, die Kontrolle über den Staat und die Armee zu behalten und so den russischen Staat wieder zu stärken. Der größte Erfolg wäre eine längere Konfrontation innerhalb Russlands. Der Anfang ist jedoch schon mal gut und mit der Aussicht auf weitere Entwicklungen verbunden."

Der Politologe Taras Sagorodny hatte Putins Rede nach der Niederschlagung des Aufstands mit dem Satz quittiert: "Ich denke, der tiefere Sinn der Rede besteht darin, zu bestätigen, dass das Russische Reich endgültig verstorben ist. Und es scheidet auf so komische Weise dahin, wie es sich keine Dystopie-Vorhersage ausdenken konnte."

"Westen fürchtet Russlands Zusammenbruch"

Der ukrainische Blogger Roman Shrike meinte zur vorerst gescheiterten Rebellion: "Für uns liegt ihr Nutzen darin, dass Prigoschin der ganzen Welt gezeigt hat, dass Russland ein Potemkin-Staat ist, dessen Institutionen durch nicht reguläre Handlungen in Narkose fallen. Und dass Putin sich gleichzeitig wie ein verängstigter Junge verhält, der sich unter dem Tisch versteckt, und dann eine gewalttätige Medienaktivität entwickelt, um seine eigene Schwäche zu rechtfertigen." Prigoschins Schicksal erinnere an einen Drogensüchtigen, der unter dem Einfluss von Substanzen erst in Euphorie, dann jedoch in Depression verfalle.

Shrikes Blogger-Kollege Valery Pekar ist nicht sehr optimistisch, was einen Umsturz in Moskau betrifft: "Der Westen fürchtet den Zusammenbruch der Russischen Föderation mehr als alles andere: die unkontrollierte Verbreitung von Atomwaffen, die größte Flüchtlingskrise, das übermäßige Erstarken Chinas. Putin wird also heimlich unterstützt, weil es keinen anderen Plan gibt. Es war lächerlich, in Russland auf die Demokratie zu setzen, und sie verstehen das inzwischen bereits ziemlich gut. Leider hat auch die Ukraine keinen Plan. Das Vorhandensein des ukrainischen Plans würde auch unseren Verbündeten helfen, den toten Punkt zu überwinden."

Auf die russische Bevölkerung gibt Pekar nicht viel: "Sie wird jeder Autorität die Treue schwören, weil ihr seit langem beigebracht wird, die Quelle der Legitimität in der [faktischen] Macht zu sehen."

"Ich würde keinen Aufstand erwarten"

Die First Lady der Ukraine, Olena Selenska, Ehefrau von Wolodymyr Selenskyj, antwortete in einem Interview mit der ukrainischen Ausgabe von RBC auf die Frage, warum die Russen nicht gegen Putin rebellieren: "Die meisten von ihnen haben wahrscheinlich Angst davor, die schreckliche Wahrheit über sich selbst zu erfahren. Denn dann musst du dir selbst sagen, dass du auch ein Monster bist, du hast es unterstützt. Aber das alles ist noch immer keine Entschuldigung für Angst und Ohnmacht. Ich höre viel darüber reden, dass sie sich bald erheben werden, dass bald etwas passieren wird. Ich würde es nicht erwarten." Wenn überhaupt, werde ein Putsch vermutlich aus der Elite kommen, aber nicht, um politische Freiheiten durchzusetzen, sondern um die eigenen materiellen Interessen abzusichern.

Blogger Andrij Tsaplienko, mit 315.000 Fans einer der populärsten Meinungsmacher in der Ukraine, stellte das Video eines "unglaublich mutigen Rentners" ein, der im russisch besetzten Mariupol bekannte, auf Seiten der Ukraine zu stehen und die "Befreiung" der Stadt ankündigte. "In den von den Russen besetzten Gebieten der Ukraine gibt es Widerstand. Aktiv. Versteckt. Still. Verbal", lobte Tsaplienko.