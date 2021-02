Nach Verurteilung: Polizei geht gegen Nawalny-Anhänger vor

Zu den Demonstrationen hatten Anhänger des wichtigsten Putin-Widersachers unmittelbar nach der Urteilsverkündung aufgerufen. Allein in Moskau nahm die Polizei dabei nach Angaben der Nichtregierungsorganisation OVD-Info 1.116 Protestierende fest, in St. Petersburg gab es demnach 246 Festnahmen. Auch in anderen Städten fanden Proteste statt und wurden Menschen in Gewahrsam genommen. OVD-Info bezifferte die Gesamtzahl der Festnahmen in der Nacht zum Mittwoch auf 1.377.

Demonstranten bezeichnen Putin als "Dieb"

Journalisten beobachteten, wie in Moskau Polizisten mit Gummiknüppeln auf Demonstranten einprügelten. Von russischen Medien veröffentlichte Videos zeigten, wie Demonstranten von der Polizei durch die Straßen und auch in die U-Bahn hinein verfolgt wurden. In Videos war auch sehen, dass Menschen von Polizisten aus Taxis gezerrt wurden.

Hunderte Demonstranten waren am Abend in Moskau durch die Straßen marschiert. In Sprechchören bezeichneten sie Putin als "Dieb". Bereits an den zwei vergangenen Wochenenden hatten im ganzen Land zehntausende Menschen gegen den Staatschef demonstriert.

Anwältin will gegen Haftstrafe Berufung einlegen

Ein Moskauer Gericht hatte am Dienstag entschieden, dass der nach einem Giftanschlag in Deutschland behandelte Nawalny eine bereits verhängte Bewährungsstrafe von dreieinhalb Jahren nun in einer Strafkolonie ableisten muss. Dabei wird ein früherer mehrmonatiger Hausarrest angerechnet. Laut Nawalnys Anwältin Olga Michailowa läuft dies auf "ungefähr" zwei Jahre und acht Monate Haft hinaus. Sie kündigte an, gegen das Urteil in Berufung gehen zu wollen.

"Wladimir, der Vergifter der Unterhosen"

Nawalny hatte seinen Auftritt vor Gericht genutzt, um Präsident Putin erneut als Verantwortlichen für den Mordanschlag auf ihn anzuprangern und als "Wladimir, der Vergifter der Unterhosen" zu verspotten. Der Oppositionelle rief die Menschen auf, trotz des Drucks ihre Angst zu überwinden. Er verlangte zudem die umgehende Freilassung aller politischen Gefangenen in Russland. Nawalnys Vertrauter Leonid Wolkow kündigte an, den Druck auf Putin weiter zu erhöhen, um so Nawalnys Freilassung zu erreichen. Es werde neue friedliche Kundgebungen geben, schrieb er bei Facebook.

Internationale Empörung über Verurteilung

Nawalnys Verurteilung zu Lagerhaft rief international Empörung hervor. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) forderte Nawalnys sofortige Freilassung und das "Ende der Gewalt gegen friedliche Demonstranten". Das Nawalny-Urteil sei "fernab jeder Rechtsstaatlichkeit", schrieb Merkels Sprecher Steffen Seibert im Onlinedienst Twitter. Auch US-Außenminister Antony Blinken erklärte, Nawalny müsse "umgehend und bedingungslos" freikommen.

Die russische Regierung wies die Kritik als "Einmischung" zurück. Die Forderungen "westlicher Kollegen" nach Freilassung Nawalnys seien "von der Realität abgekoppelt", zitierten russische Nachrichtenagenturen eine Sprecherin des Außenministeriums.

Verstoß gegen Bewährungsauflagen als Vorwurf

Der auf Nachforschungen zu Korruption spezialisierte Nawalny war 2014 wegen des Vorwurfs der Unterschlagung in einem weltweit ebenfalls kritisierten Verfahren zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, die Strafe wurde aber zur Bewährung ausgesetzt. Nun wurde dem 44-Jährigen unter anderem vorgeworfen, er habe sich während seiner medizinischen Behandlung in Deutschland nicht zweimal monatlich bei den Behörden gemeldet. Der Kreml-Kritiker bestritt vor Gericht die Vorwürfe. Er habe den russischen Behörden seine deutsche Adresse mitgeteilt, sagte er.

Nawalny wurde dann direkt nach seiner Rückkehr aus Deutschland am 17. Januar am Flughafen in Moskau festgenommen und im Eilverfahren zu 30 Tagen Haft verurteilt. Es war eine von bereits mehreren kürzeren Haftstrafen gegen Nawalny, für eine so lange Zeit wie die nun drohenden fast drei Jahre war er aber noch nie in Haft.