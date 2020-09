Nach Vergiftung: Lebenszeichen von Nawalny

Zustand von Nawalny im Krankenhaus verbessert

Der Zustand des in der Berliner Charité behandelten Nawalny hatte sich nach Angaben des Krankenhauses bereits in den letzten Tagen verbessert. Der 44-Jährige könne sein Krankenbett für kurze Phasen verlassen, teilte die Charité am Montag mit. Die Bundesregierung hatte zuvor mitgeteilt, dass Speziallabore in Frankreich und Schweden die Nowitschok-Diagnose ihrer deutschen Kollegen bei Nawalny bestätigt hätten.

Militärlabor bestätigt Nowitschok-Vergiftung

Nawalny war am 20. August auf einem Inlandsflug in Russland bewusstlos geworden und in die Charité gebracht worden. Ein deutsches Militärlabor stellte fest, dass er mit Nowitschok vergiftet wurde, einem Nervengift, das zu Sowjetzeiten entwickelt und 2018 auch gegen den früheren russischen Spion Sergej Skripal und dessen Tochter in Großbritannien eingesetzt wurde. Die russische Regierung beteuert, nichts mit Nawalnys mutmaßlicher Vergiftung zu tun zu haben und wirft Deutschland vor, Bitten um Zusammenarbeit bei Ermittlungen nicht nachgekommen zu sein.