Nach Verbot für Deutsche Welle: Roth wirft Russland Zensur vor

Im Streit um das Sendeverbot für die Deutsche Welle (DW) in Russland hat die deutsche Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) die Regierung in Moskau mit scharfen Vorwürfen belegt. Roth sagte der "Augsburger Allgemeinen", es handle sich um eine massive und aus unserer Sicht völlig ungerechtfertigte Eskalation. Unterstützung bekommt sie dabei von ihren Parteikollegen, aber auch aus dem Ausland.

Roth: Einschüchterung der gesamten ausländischen Presse

Roth warf Moskau die Zensur der gesamten ausländischen Presse vor. Der Kreml würde "Angst und Schrecken unter den ausländischen Journalistinnen und Journalisten in Russland verbreiten" und die freie Berichterstattung weiter einschränken. Die Maßnahme mache sie traurig und wütend. Es sei offenbar ein Vorwand gesucht worden, "um gegen die Deutsche Welle und die freie Pressearbeit in Russland vorzugehen".

Dabei plädierte sie auch erneut dafür, das Vorgehen der deutschen Medienanstalten gegen den russischen Sender RT DE in Deutschland und das russische Verbot für die DW dürften nicht gleichzusetzen. Es sei "extrem wichtig", den Unterschied zwischen der DW und RT DE in Deutschland deutlich zu machen. RT DE könne in Deutschland nach wie vor journalistisch arbeiten, sagte Roth: "Die Lizenzfrage tangiert die freie Pressearbeit nicht." Ohne Lizenz dürfe in Deutschland aber nicht gesendet werden, erläuterte die Kulturstaatsministerin. "Diese Regeln gelten für alle anderen Sender genauso."

Deutsche Welle musste Büro in Moskau schließen

Die russische Regierung hatte der Deutschen Welle am Donnerstag ein Sendeverbot erteilt, nachdem zuerst die deutschen Medienregulierer den Sendebetrieb für das deutschsprachige TV-Programm des Staatssender RT DE in der Bundesrepublik untersagt hatten. Sie nannten als Grund das Fehlen einer Rundfunklizenz für Deutschland. Das russische Außenministerium begründete seinerseits die Maßnahmen gegen die DW mit den "unfreundlichen Aktionen der BRD" zum Verbot von RT DE.

Der Rundfunkempfang auf dem Gebiet Russlands werde beendet, hieß es dabei in der Erklärung. Außerdem entzog Russland allen Beschäftigten des russischen DW-Büros deren Akkreditierungen. Die Deutsche Welle hat trotz aller Proteste ihr Moskauer Büro mittlerweile schließen müssen.

Russland fordert die Aufhebung dieses Sendeverbots und würde dann entsprechend auch der DW das Arbeiten wieder erlauben. Moskau geht mit diesem Schritt deutlich weiter als Deutschland, wo RT-Mitarbeiter weiter tätig sein dürfen. Die DW verfügte über eine Sendelizenz in Russland.

Bundesregierung appelliert an Russland

Vizeregierungssprecher, Wolfgang Büchner sprach von "völlig unbegründeten Maßnahmen, die der Pressefreiheit widersprechen würden. Er richtete im Namen der Bundesregierung einen "dringenden Appell" an die russische Seite, die Probleme um die Zulassung des russischen Senders RT DE in Deutschland "nicht für eine Beschränkung der Pressefreiheit zu missbrauchen".

Büchner betonte, es stehe dem russischen Fernsehkanal RT DE in Deutschland frei, gegen die Nichtzulassung durch die Medienanstalten in Deutschland zu klagen. "Die journalistische Arbeit von RT in Deutschland wurde zu keiner Zeit eingeschränkt", sagte er. "Die Bundesregierung nimmt hier in keiner Weise Einfluss."

Bundestagsvizepräsidentin Göring-Eckardt: Dialog zwischen Russland und Deutschland wird erschwert

Auch Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) kritisierte das russische Vorgehen. Sie sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", die Einschränkung der Pressefreiheit durch die Regierung in Moskau sei "besorgniserregend und nicht hinnehmbar".

"Die russische Führung sollte das Sendeverbot zurücknehmen und die Lizenzschwierigkeiten ihres Senders RT nicht für Desinformation missbrauchen", forderte sie. "Sie schließt damit die Menschen im eigenen Land von Informationen aus." Mit dem Sendeverbot für die Deutsche Welle erschwere der Kreml bewusst den Dialog zwischen Deutschland und Russland und das Verständnis füreinander.

Unterstützung für deutsche Seite in Europa

Ähnlich äußerte sich die Europäische Union. "Diese Entscheidung durch die russischen Behörden ist inakzeptabel und entbehrt jeder Rechtfertigung", sagte der Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell, Peter Stano, in Brüssel. Das russische Vorgehen sei ein "Verstoß gegen die Medienfreiheit" und verdeutliche die Missachtung der Unabhängigkeit von Medien in dem Land, sagte der Sprecher weiter. Die EU erwarte, dass die Deutsche Welle einen vollständigen und fairen Zugang zu Rechtsmitteln erhalte, um die Entscheidung in Russland anzufechten.

Die französische Regierung schloss sich der Kritik an. "Frankreich bedauert die von den russischen Behörden verkündigte Entscheidung, die Ausstrahlung des deutschen Fernsehsenders Deutsche Welle zu verbieten und sein Büro in Moskau ohne rechtlichen Grund zu schließen", sagte eine Sprecherin des Außenministeriums in Paris. Die Informationsfreiheit sei ein Grundrecht, das überall geschützt werden müsse.