Nach Unwettern: Mindestens fünf Tote auf Mallorca

Schon seit Tagen hatte es auf der Urlaubsinsel heftig geregnet. Gestern dann fielen nach aktuellen Angaben binnen zweier Stunden 220 Liter Wasser pro Quadratmeter. Zum Vergleich: Das ist gut ein Viertel des gesamten 2017 in Deutschland registrierten Niederschlags. Vor allem Osten der Insel standen Häuser und Straßen unter Wasser, Autos wurden weggespült, vielerorts fiel der Strom aus. Fünf Menschen - darunter zwei britische Touristen - kamen ums Leben, mehrere werden vermisst.

Rettungsteams sind seit dem frühen Morgen mit 320 Hilfskräften im Einsatz, auch 120 Angehörige der Notfall-Einheit des spanischen Militärs sind dabei. Ministerpräsident Pedro Sánchez will in Kürze auf die Insel fliegen, um sich vor Ort ein Bild von der Lage zu machen,

Straßen verwandeln sich in Flüsse

Dramatische Szenen gab es vor allem in der 8000-Einwohner-Gemeinde Sant Llorenç des Cardassar rund 60 Kilometer östlich der Hauptstadt Palma. Dort gab es zwei Tote, nachdem ein Bach über die Ufer getreten war. Die Wassermassen verwandelten Straßen in reißende Flüsse. Zahlreiche Autos wurden mitgerissen und Häuser unter Wasser gesetzt, wie auf Bildern und Videoaufnahmen von Medien und des Wetterdienstes der Balearen zu sehen ist.

Ein drittes Todesopfer wird aus Artà gemeldet. Die zwei Briten, nach Medienberichten Urlauber, seien in S'Illot in der Gemeinde Son Servera an der Ostküste gestorben, als sie im Taxi von den Fluten überrascht wurden. Der Taxifahrer wird noch vermisst.