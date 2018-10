Nach Unwettern: Mehrere Tote auf Mallorca

Ein Tourist, der seinen Urlaub in einem Hotel im Küstenort Cala Mandia verbringt, schildert die Geschehnisse in der Onlineausgabe der "Mallorca Zeitung" so:

"Hier waren heute zwei Wirbelstürme zu sehen, zum Glück nur auf dem Meer. Zwischendurch geht im Hotel der Strom aus, und aus einigen Lampen kommt Wasser heraus." Augenzeugenbericht