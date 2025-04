Nach Unwettern in Italien und der Schweiz: Gefahr nicht gebannt

Nach den heftigen Schnee- und Regenfällen in Norditalien, der Schweiz und Frankreich entspannt sich die Lage in den Regionen langsam etwas. In einigen Gemeinden steht noch immer das Wasser, inzwischen haben die Aufräumarbeiten begonnen. Gefahr droht von weiteren Überschwemmungen, sowie von Lawinen und Erdrutschen.

Mehr Informationen und Hintergründe auf tagesschau.de.

Schweiz: Verkehrsrouten wieder geöffnet

Nach den starken Schneefällen in der Schweiz hat sich die Lage normalisiert. Wichtige Routen wie der Simplonpass wurden für den Autoverkehr wieder geöffnet. Die Straße nach Zermatt ist allerdings weiter gesperrt. Der Wintersportort wird aber seit dem Nachmittag wieder von Zügen angefahren. Am Donnerstag war regional mehr als ein halber Meter Neuschnee gefallen. Es herrscht noch immer Lawinengefahr, wie ein Tourismussprecher mitteilte. Dazu kommt die Gefahr umstürzender Bäume.

Nach Unwettern: Lage in Norditalien entspannt sich

Auch im Norden Italiens entspannt sich die Lage nach heftigen Regenfällen. In Turin wurden alle Brücken über den Fluss Po freigegeben. Im Aosta-Tal sind laut Energieversorgern immer noch hunderte Haushalte von der Stromversorgung abgeschnitten.

In zahlreichen Gemeinden stand zeitweise meterhoch das Wasser in den Straßen. Mehrere Dutzend Menschen mussten von den Rettungskräften in Sicherheit gebracht werden. Die besonders betroffene Region Piemont stellte fünf Millionen Euro für Soforthilfen zur Verfügung.

Weitere Niederschläge bis Ostermontag erwartet

Das Auswärtige Amt warnte für den Nordwesten Italiens sowie die französischen und Schweizer Alpen vor weiteren Niederschlägen bis Ostermontag. Insbesondere im Piemont und der Lombardei kann es zu Überschwemmungen und Erdrutschen kommen.

Insgesamt kamen bei den Unwettern mindestens vier Menschen ums Leben. In Italien wurden zwei Männer von den Wassermassen in ihrem Auto eingeschlossen, ein 92-Jähriger war in seinem Haus ertrunken aufgefunden worden. In Frankreich starb ein Brite, als er am Steuer seines Autos von einer Lawine erfasst wurde.

Mit Informationen von dpa.