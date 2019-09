Debatte nach Unfall in Berlin: Wie gefährlich sind SUVs?

Der schwere Verkehrsunfall in Berlin-Mitte am Freitagabend mit vier Toten und fünf Verletzten hat eine Debatte über die Zulässigkeit von SUVs in Innenstädten ausgelöst. Der zuständige Bezirksbürgermeister und die Deutsche Umwelthilfe fordern jetzt ein Verbot der Geländelimousinen.

Deutsche Umwelthilfe fordert Umdenken der Autoindustrie

Die Deutsche Umwelthilfe erklärte wörtlich: "SUVs haben in unseren Städten nichts zu suchen!" Der zuletzt mit einer Reihe von Klagen zu Diesel-Fahrverboten erfolgreiche Verband warf der Autoindustrie vor, nach ihren Zielen solle jeder zweite Neuwagen ein SUV sein. "Wir kämpfen dagegen an", erklärte die Umwelthilfe.