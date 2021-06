Nach UEFA-Entscheidung: In München regiert der Regenbogen

Die von der UEFA nicht genehmigte Regenbogen-Beleuchtung des Münchner Stadions hat am Tag des letzten deutschen EM-Gruppenspiels gegen Ungarn weiter für heftige Debatten gesorgt. Von einem "Eigentor", Glaubwürdigkeitsverlust und einer vertanen Chance der Europäischen Fußball-Union war die Rede.

Rathaus mit Regenbogenfahnen beflaggt

Die Stadt München setzte trotzdem ein Zeichen für Toleranz: Das gesamte Münchner Rathaus ist mit Regenbogenfahnen beflaggt. Außerdem wurde es am Abend auch bunt beleuchtet, ebenso wie das große Windrad in Fröttmaning und der Olympiaturm.

"Die Stadt München steht für eine bunte, vielfältige und tolerante Gesellschaft", sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter: "Deshalb stellen wir uns an die Seite derjenigen Menschen, deren Recht auf eine freie Entfaltung der Persönlichkeit eingeschränkt wird."

Vereinzelte Provokationen der Fans

Die Debatte beschäftigte freilich auch die Fußball-Fans. Vor dem Anpfiff der Partie in der Münchner Arena bezeichnete ein Polizeisprecher die Einsatzlage als "relativ ruhig". Am Nachmittag hatten sich bis zu 600 Anhänger der ungarischen Mannschaft am Wiener Platz in Haidhausen getroffen. Vereinzelt waren "schwul schwul Deutschland schwul"-Rufe zu hören. Auch Pyrotechnik wurde gezündet. Journalisten wurde der Mittelfinger gezeigt, ebenso Demonstranten, die sich mit Regenschirmen und Flaggen in Regenbogenfarben versammelt hatten.

Gegen 17 Uhr seien die meisten Fans dann mit mehreren Bussen Richtung Arena aufgebrochen, um rechtzeitig zum Einlassbeginn um 18 Uhr in Fröttmaning zu sein, hieß es.

UEFA-Verbot sorgt für Empörung

Die Regenbogenfahne als Symbol für Akzeptanz und Gleichberechtigung von Menschen, die sich nicht mit Normen rund um Geschlecht und Sexualität identifizieren, hat bei diesem Spiel eine ganz besondere Bedeutung: Die Stadt München wollte das Stadion heute Abend bunt erstrahlen lassen, um gegen ein ungarisches Gesetz zu protestieren, das die Informationsrechte von Jugendlichen in Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität einschränkt. Die Europäische Fußball-Union UEFA genehmigte das allerdings nicht.

Regenbogenfähnchen im Stadion

Einige Fußball-Fans kamen aus Protest mit Regenbogen-Accessoires zum Stadion. Dort verteilten zudem Organisatoren der Münchner Dependance des Christopher Street Day und von Queeramnesty mehr als 10.000 Regenbogenfähnchen. "Wir hoffen, dass wir so zumindest ein buntes Bild als Zeichen des Protests innerhalb der Arena erzeugen werden", erklärte Eveline van Eerd von Queeramnesty dem BR. Bemerkenswert daran: Die Fähnchen wurden den beiden Organisationen vom DFB zur Verfügung gestellt.

Auf den Zuschauerrängen dominierten beim Spiel aber dann die schwarz-rot-goldenen Flaggen. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder trug auf der Tribüne der Münchner EM-Arena eine Corona-Schutzmaske in Regenbogenfarben. Zuvor hatte er sich enttäuscht gezeigt über das UEFA-Verbot einer Regenbogen-Stadionbeleuchtung.

Für Aufsehen sorgte kurz vor dem Spiel ein Flitzer. Er stürmte vor dem Anpfiff mit einer Regenbogenfahne aufs Spielfeld. Der junge Aktivist schwenkte seine Fahne, während die Nationalhymnen gespielt wurden, bevor er nach wenigen Augenblicken von Sicherheitskräften abgeführt wurde.

Bundesweit weitere Aktionen

Doch nicht nur in München gibt es Protestaktionen gegen das Verbot der UEFA, auch andere deutsche Städte beteiligen sich. So sollten die Fußball-Arenen in Frankfurt am Main, Augsburg, Köln und Wolfsburg sowie das Berliner Olympiastadion und das Stadion An der Alten Försterei in Berlin während der EM-Partie der deutschen Mannschaft gegen Ungarn bunt erstrahlen.

UEFA verteidigt Vorgehen

Die UEFA hat inzwischen ihre Entscheidung in der Regenbogen-Frage verteidigt, ist den zahlreichen Kritikern aber gleichzeitig optisch entgegengekommen. "Die UEFA ist stolz darauf, heute die Farben des Regenbogens zu tragen", schrieb der Verband, der sein Logo mit den sechs Farben angereichert hatte, auf Twitter. Einige Leute hätten die UEFA-Entscheidung als "politisch interpretiert", schrieb der Verband weiter: "Doch im Gegenteil: Die Anfrage war politisch." Für die UEFA sei der Regenbogen "kein politisches Symbol, sondern ein Zeichen unseres festen Engagements für eine vielfältigere und integrativere Gesellschaft".