02.03.2021, 09:28 Uhr

Nach Überfall auf Internat: Schülerinnen in Nigeria wieder frei

Alle 279 entführten Schülerinnen im Norden Nigerias sind wieder in Freiheit. Ihr Internat war am Freitag überfallen worden. In dem westafrikanischen Land werden Schulen immer wieder angegriffen und Kinder entführt.