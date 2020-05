Nach Twitter-Streit: Trump will gegen soziale Medien vorgehen

Bisher nachlässiger Umgang mit Trump-Tweets

Der Kurznachrichtendienst hatte am Dienstag zwei Tweets des US-Präsidenten mit Warnhinweisen versehen, nachdem sie bei einem Faktencheck des Mediums durchgefallen waren. Trump hatte in seiner Twitter-Nachricht behauptet, dass Briefwahl Wahlbetrug Vorschub leiste, was der Faktencheck als irreführend einordnete und die Leser mit einem weiterführenden Link dazu aufforderte, sich Informationen zur Briefwahl zu verschaffen.

Der Kurznachrichtendienst stand wiederholt in der Kritik, weil er nicht gegen falsche, irreführende oder beleidigende Tweets Trumps vorgegangen war. Moniert wurde etwa, dass Trump auf Twitter eine Verschwörungstheorie über einen vermeintlichen Mord anheizte, obwohl der Witwer des Opfers inständig darum bat, das zu unterlassen.

Trump wirft Twitter Einmischung in Wahlkampf vor

Trump warf Twitter nach dem Faktencheck vor, sich in die US-Präsidentschaftswahl im November einzumischen. Der Kurznachrichtendienst ist das wichtigste Sprachrohr des US-Präsidenten - ihm folgen dort mehr als 80 Millionen Menschen. Diesen Einfluss will Trump vor dem Hintergrund, dass er im November für eine zweite Amtszeit gewählt werden möchte, nicht einbüßen.

Am Mittwochabend schrieb er auf Twitter, große Technologiekonzerne unternähmen alles, was in ihrer Macht stehe, um vor der Präsidentschaftswahl im kommenden November Zensur auszuüben. "Wenn das geschieht, haben wir unsere Freiheit nicht mehr. Das werde ich niemals zulassen!"

Rechtliche Grundlagen für Verfügung noch unklar

Die Verfügung soll am Donnerstag unterzeichnet werden, Details wurden zunächst nicht bekannt. Unklar blieb etwa, welche rechtliche Grundlage die Regierung für einen solchen Schritt hätte.

Inzwischen reagierte bereits Facebook-Chef Mark Zuckerberg auf die Drohung des US-Präsidenten. Einer Überprüfung mit Zensur zu begegnen sei keine "angemessene Reaktion" für eine Regierung, die sich um Zensur sorge, sagte Zuckerberg in einem Interview mit dem Sender Fox News. Twitter lehnte einen Kommentar zu Trumps Plänen ab, Google äußerte sich nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.