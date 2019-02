Nach Trump-Forderung: IS-Kämpfer zurück nach Europa?

Bundesregierung äußert sich zurückhaltend

Auch die Bundesregierung hatte sich zuvor zurückhaltend geäußert. "Grundsätzlich haben alle deutschen Staatsbürger und so auch diejenigen, die in Verdacht stehen, für den sogenannten IS gekämpft zu haben, das Recht auf eine Rückkehr", sagte eine Sprecherin des Innenministeriums. Voraussetzung für die Rückkehr sei ein konsularischer Zugang zu den Betroffenen. Deutschland respektiere zudem auch das Strafverfolgungsinteresse einiger Staaten. So habe etwa der Irak selbst Interesse geltend gemacht, einige deutsche IS-Kämpfer vor Gericht zu stellen.

Die sicherheitspolitische Sprecherin der FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, betonte in der tagesschau, Deutschland solle auf verschiedene Szenarien vorbereitet sein. Wenn es eine Anfrage gebe, diese Menschen zurückzunehmen, müsse die Bundesregierung sehr geordnet dafür sorgen, dass sie nicht einfach über die Grenzen kämen.

Trump hatte die europäischen Verbündeten zur Aufnahme und Verurteilung von Hunderten von gefangenen Kämpfern aufgerufen. Andernfalls wären die USA gezwungen, diese auf freien Fuß zu setzen. "Die USA ersuchen Großbritannien, Frankreich, Deutschland und andere europäische Verbündete, über 800 IS-Kämpfer, die wir in Syrien gefangen genommen haben, zurückzunehmen und vor Gericht zu stellen", schrieb er.