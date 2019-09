Nach Todesfällen in Köln: Behörden schließen drei Apotheken

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW und die Bezirksregierung Köln haben die sofortige Schließung der Apotheke am Bilderstöckchen (Hauptapotheke) sowie der beiden Filialapotheken (Heilig-Geist-Apotheke, Contzen-Apotheke) angeordnet. Diese Maßnahme diene dem vorbeugenden Gesundheitsschutz der Bürgerinnen und Bürger, so die Bezirksregierung.

Weitere Gefährdung kann nicht ausgeschlossen werden

Die Bezirksregierung schließt eine eine Gefährdung weiterer Kunden, die in der Apotheke Arzneimittel kaufen, offenbar nicht vollständig aus. Deshalb sei die vorübergehende Schließung des gesamten Apothekenbetriebs erforderlich, erläutert die Behörde am Donnerstag (26.09.2019).

Zum Hintergrund: Am 19. September 2019 starb eine schwangere Frau nach der Einnahme einer Glukoselösung. Ihr ungeborenes Kind starb ebenfalls nach einem Notkaiserschnitt. Zwei Tage vorher hatte eine weitere schwangere Frau ebenfalls nach der Einnahme des gleichen Mittels über schwere gesundheitliche Beschwerden geklagt.

Substanz wurde mit einer toxischen Substanz verunreinigt

Die Glukose wurde in beiden Fällen aus der Heilig-Geist-Apotheke in Köln-Longerich bezogen. Sie war nachweislich mit einer toxischen Substanz verunreinigt. Die Verunreinigung wurde in einem Vorratsgefäß für Glukose aus der Apotheke nachgewiesen. Daraufhin untersagte das Gesundheitsamt der Stadt Köln die Herstellung, die Portionierung und den Verkauf von selbst hergestellten Arzneimitteln in der Apotheke.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt konnte die Kölner Staatsanwaltschaft nicht abschließend ermitteln, wer die Verantwortung für die Verunreinigung trägt. Die Behörde will nicht ausschließen, dass es sich möglicherweise um eine absichtliche Manipulation handelt.

Quelle: wdr.de