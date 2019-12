Nach Thunberg-Tweets: Datenschutzbeauftragte rüffelt die Bahn

Kein Verfahren gegen Deutsche Bahn geplant

Das Thema solle unabhängig vom Einzelfall besprochen werden, sagte ein Sprecher Smoltczyks, nachdem der "Tagesspiegel" berichtet hatte. Weder lägen Beschwerden vor, noch sei ein Verfahren gegen das Unternehmen geplant.

"Wir sehen es aber generell kritisch, wenn die Bahn Daten von Reisenden veröffentlicht." Sprecher von Maja Smoltczyk, Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Die Deutsche Bahn erhalte aus den Buchungssystemen keine Fahrgastdaten, erklärte eine Sprecherin zur Ankündigung der Berliner Datenschützerin. "Im vorliegenden Fall hat die DB auf Nachfrage von Journalisten mit dem Bordpersonal des Zuges gesprochen, mit dem Greta Thunberg fuhr." Rechtsgrundlage sei ein berechtigtes Unternehmensinteresse laut Datenschutz-Grundverordnung.

Thunberg wieder daheim in Stockholm

Mittlerweile ist Greta Thunberg inzwischen wieder zurück in ihrer Heimatstadt Stockholm. Wann genau sie die schwedische Hauptstadt erreichte, war unklar. Hinter ihr liegen viereinhalb Monate Reise, darunter per Segeljacht in die USA und am Ende zur Weltklimakonferenz in Spaniens Hauptstadt Madrid. Den Heimweg durch Europa hatte Greta maßgeblich mit dem Zug zurückgelegt.