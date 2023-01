Nach Terroranschlag - Israel kündigt entschlossene Reaktion an

Die Polizei spricht von einem der schlimmsten Angriffe der vergangenen Jahre. Der Angreifer näherte sich den Angaben nach der Synagoge im Viertel Newe Jaakow und hahe dann auf mehrere Menschen in der Umgebung geschossen. Sieben Menschen kamen ums Leben, drei weitere wurden verletzt. Ihr Gesundheitszustand wird als stabil beschrieben. Der Angreifer ist der Polizei zufolge bei der Flucht getötet worden.

Israel verstärkt Sicherheitskräfte

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu rief am Abend vor Ort die Bevölkerung dazu auf, das Gesetz nicht in die eigenen Hände zu nehmen. Dafür habe man eine Armee und eine Polizei, die vom Kabinett Anweisungen erhalte.

Seinen Worten nach kommt am Samstag Abend das Sicherheitskabinett zusammen. Man werde entschlossen und ruhig handeln, versprach Netanjahu. Der israelische Verteidigungsminister Joav Galant hatte erklärt, dass Sicherheitskräfte in Jerusalem und im Westjordanland bereits verstärkt worden seien.

Weltweites Entsetzen nach Anschlag

Die Vereinten Nationen haben den Anschlag in Ost-Jerusalem scharf verurteilt. Es sei besonders abscheulich, dass der Angriff an einem religiösen Ort erfolgt sei und an genau dem Tag, an dem man dem Holocaust gedenke, so UN-Generalsekretär António Guterres. Der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert, drückte sein Mitgefühl aus. Auf Twitter sprach er von einem "bösen Terrorakt".