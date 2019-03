07.03.2019, 09:33 Uhr

Nach Stromausfall: Tiroler Zugspitzbahn vorerst nicht in Betrieb

Die Zugspitzbahn im österreichischen Ehrwald in Tirol, die wegen eines Stromausfalls hängen blieb, bleibt vorerst außer Betrieb. 82 Passagiere mussten am Mittwoch in einer stundenlangen Rettungsaktion aus der Gondel geholt werden.