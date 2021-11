Nach Streit um Ministerposten: Grünes Personaltableau steht

In einem Machtkampf um die Grünen-Ministerposten in der neuen Bundesregierung mit SPD und FDP, hat sich der frühere Parteichef Cem Özdemir gegen Fraktionschef Anton Hofreiter durchgesetzt. Özdemir wird demnach das Amt des Landwirtschafts- und Ernährungsministers übernehmen.

Das teilten die Grünen nach stundenlangen Beratungen im Vorstand am Donnerstagabend mit. Vorausgegangen war ein erbittertes Ringen zwischen Realos und linkem Flügel um die Verteilung der Kabinettsposten. Dass der bayerische Politiker Hofreiter nun kein Spitzenamt übernehmen wird, gilt als Überraschung, da er eigentlich als gesetzt galt. Hofreiter selbst wollte sich am Rande eines Bund-Länder-Forums der Grünen nicht äußern. Auf entsprechende Fragen sagte er nur stereotyp: "Der Koalitionsvertrag ist sehr gut."

Auch die Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt geht leer aus. Im Gespräch ist aber, Göring-Eckardt nun das Amt der Vizepräsidentin des Bundestages anzubieten, das bisher Claudia Roth innehat.

Landesverband Baden Württemberg setzte Özdemir durch

Mit dem Vorstoß von Özdemir, der vom einflussreichen baden-württembergischen Landesverband unterstützt wurde, geriet das Personaltableau der Grünen ins Wanken. "Ich kann mir kein Kabinett mit grüner Beteiligung vorstellen, in dem Cem Özdemir nicht dabei ist", twitterte der baden-württembergische Finanzminister Danyal Bayaz.

Auch Annalena Baerbock und Robert Habeck sprachen sich nach Darstellung aus der Partei für Özdemir aus, der in der Öffentlichkeit als populär gilt. Der mittlerweile 55-Jährige war 1994 der erste Abgeordnete mit türkischen Wurzeln im Bundestag. Bei der Bundestagswahl gewann er das Direktmandat in Stuttgart mit fast 40 Prozent - dem besten Erststimmenergebnis in ganz Baden-Württemberg, das von Grünen und CDU regiert wird.

Aus dem Lager der Linken kam dagegen Unterstützung für Hofreiter. Es sei versucht worden, den promovierten Biologen hinauszudrängen, der auch fachlich die bessere Besetzung für das Ministeramt sei, hieß es. Dieser Versuch sei im Laufe des Tages zunächst gestoppt worden. An einer Stelle in der Partei hieß es, Habeck und Baerbock hätten den Rückhalt für Hofreiter unterschätzt, der in den vergangenen Jahren für Geschlossenheit gekämpft habe. Özdemir wollte dagegen vor zwei Jahren Hofreiter in der Doppelspitze der Fraktion verdrängen, scheiterte damit aber.

Grünen-Mitglieder müssen noch abstimmen

Die Parteilinke Steffi Lemke soll Umweltschutzministerin werden und die rheinland-pfälzische Klimaministerin Anne Spiegel wird wohl Familienministerin - ein Amt, das sie zuvor auf Landesebene ebenfalls schon inne hatte. Das Auswärtige Amt geht wie erwartet an Co-Parteichefin Baerbock, Minister für Wirtschaft und Klimaschutz wird Co-Parteichef Habeck. Die bisherige Bundestags-Vizepräsidentin Claudia Roth, die die bayerischen Grünen als Spitzenkandidatin in den Bundestagswahlkampf geführt hatte, wird Staatsministerin für Kultur und Medien im Kanzleramt.

Die Grünen-Parteiführung äußerte sich zu den Vorgängen hinter den Kulissen nicht, musste aber die ursprünglich für Donnerstagnachmittag angekündigte Bekanntgabe der Ministerliste verschieben. Ab diesem Freitag werden die 125.000 Grünen-Mitglieder über die Besetzung der Posten sowie den Koalitionsvertrag online abstimmen. Das Ergebnis soll am 6. Dezember verkündet werden.