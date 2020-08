Slowenisch-österreichische Grenze: Verkehrslage entspannt sich

Chaos, Stau und Frustration bei vielen Reisenden: Wegen einer neuen Verordnung für Transitverkehr aus Risikogebieten, hatten viele Autofahrer an der Grenze zwischen Slowenien und Österreich über Stunden im Stau gestanden. Inzwischen hat sich die Lange jedoch weitgehend normalisiert.

Besonders lange Wartezeiten gab es am Karawankentunnel. Hier staute sich der Verkehr auf slowenischer Seite bis zu zwölf Kilometer lang. Tausende Reisende mussten die Nacht im Auto Verbringen – viele ohne Verpflegung. "Ich bin schwanger im 9. Monat und hab auch schon bei der Polizei angerufen, ob wir irgendwie durchkommen [...]", so eine verzweifelte Reisende.

Chaos-Ursache: Schärfere Kontrollen seit Freitagnacht

Hintergrund war eine Verordnung der österreichischen Bundesregierung, die in der Nacht von Freitag auf Samstag in Kraft getreten ist. Im Bedarfsfall sollte, laut Bernd Riepan, dem Hauptmann des Bezirks Villach-Land, eine Nachvollziehbarkeit gewährleistet werden.

Das bedeutet: Alle Durchreisenden – also etwa deutsche Urlauber auf der Rückfahrt aus Kroatien - mussten ein Formular ausfüllen und ihre Pässe kopieren lassen. Deswegen konnten zeitweise nicht mehr als 50 Autos pro Stunde abgefertigt werden.

Coronabedingte Verordnung inzwischen wieder gelockert

Noch in der Nacht rückte das Rote Kreuz aus, um die Wartenden mit Wasser zu versorgen. Am frühen Sonntagmorgen setzten die Behörden die strengen Kontrollen für Durchreisende wieder aus. Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser erklärte, er habe angeordnet, dass bei Transitreisenden nur noch stichprobenartige Kontrollen durchgeführt werden: "Es kann nicht sein, dass die Gefährdung durch Kontrollen größer ist als durch das Virus."

Die Verordnung besagt, dass Durchreisende aus Coronarisikogebieten eine "Erklärung zur Ein- und Durchreise" unterzeichnen müssen. Damit verpflichten sie sich, Österreich ohne Zwischenstopp zu durchqueren. Ausnahmen gibt es für Autopannen, kurzes Tanken, oder WC-Pausen. Für längere Zwischenstopps in Österreich ist ein negativer Coronatest oder eine Quarantäne erforderlich.

Zuständigkeit bei Kontrollen unklar

Die neue Regel für den Transitverkehr aus Risikogebieten sei vom Gesundheitsministerium erst am Freitag erlassen worden und den lokalen Behörden vorab nicht kommuniziert worden, heißt es in Kärnten. "Ich halte Entscheidungen dann für gut, wenn sie nach vorheriger Absprache und unter Abwägung aller Gründe entstehen", so Landeshauptmann Peter Kaiser. "Ich glaube, dass diese Entscheidung mit dieser Kontrolle der Transitreisenden keine besonders gute war, vor allem an einem solchen Wochenende."

Das federführende Gesundheitsministerium in Wien argumentiert hingegen, dass lückenlose Kontrollen gar nicht notwendig gewesen seien. Die lokalen Gesundheitsbehörden vor Ort seien zwar berechtigt, zu überprüfen, ob die Einreisebedingungen eingehalten werden – heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme. Die Kontrollen könnten auch stichprobenartig erfolgen, wobei insbesondere die Verkehrslage, die Vermeidung von Staus und die Versorgung der Ein- und Durchreisenden zu berücksichtigen seien – so das Gesundheitsministerium.

Am Montag tagt in Kärntens Landeshauptstadt Klagenfurt das Koordinationsgremium, in dem alle beteiligten Behörden vertreten sind. Bei dieser Sitzung soll die weitere Vorgangsweise an den Grenzen besprochen werden.