Nach Seehofers "Teilrückzug": Ruhe in der Koalition - vorerst

Die Bundeskanzlerin gibt sich diplomatisch: "Er ist mein Innenminister", so ihre Antwort auf die Frage, ob Seehofer nach seinem angekündigten Rückzug als CSU-Parteichef nicht auch aus dem Kabinett ausscheiden müsse. Und weiter: "Es ist auch richtig, dass die Frage, ob jemand Parteivorsitzender ist und Mitglied eines Kabinetts ist, nicht in einem direkten Zusammenhang steht", sagte Merkel am Dienstagabend beim "Wirtschaftsgipfel" der Süddeutschen Zeitung.

Man habe "Krach" gehabt, aber auch gut zusammengearbeitet. Schließlich sei Seehofer ein "politisches Schwergewicht" - was aber nicht wie ein Nachruf klingen solle, so die Kanzlerin.

SPD: Grollen, aber keine Rücktrittsforderung

Schon etwas größere Spitzen feuert der Koalitionspartner SPD ab. Während Seehofer darauf besteht, selbst darüber zu entscheiden, ob und wann er auch als Innenminister abtritt, sehnt SPD-Vizechef Ralf Stegner das Ende von Seehofers Ministerzeit herbei: Schließlich habe der sich in der großen Koalition als Störenfried erwiesen und nicht geliefert, so Stegner bei NDR Info. Einen Rücktritt des CSU-Politikers forderte Stegner jedoch nicht - schließlich sei es am Ende so, "dass die Parteien selbst entscheiden, wer für sie in Regierungsverantwortung geht".

Kramp-Karrenbauer oder Merz ins Kabinett?

Abberufen könnte den Innenminister - von der Kanzlerin abgesehen - nur ein neuer CSU-Chef. Dieser Posten dürfte an Markus Söder gehen, seinen alten Rivalen und Nachfolger als bayerischer Ministerpräsident. Der Wechsel an der Parteispitze soll aber erst Anfang nächsten Jahres vollzogen werden.

Gleichwohl muss sich die Union auf einen möglichen Abgang Seehofers vorbereiten. Die "Rheinische Post" berichtet unter Berufung auf Unions-Insider über Überlegungen zu einer größeren Kabinettsumbildung, bei der es zu einem Tausch von CDU- und CSU-regierten Ministerien kommen könnte. Dann könnten auch Annegret Kramp-Karrenbauer oder Friedrich Merz ins Kabinett geholt werden - sollte einer der beiden zu Merkels Nachfolger als Parteichef gewählt werden.

FDP verlangt Abgang von Seehofer und Merkel

Die Opposition indes macht Druck. FDP-Fraktionsvize Michael Theurer etwa verlangte nicht nur den Abgang des Innenministers, sondern auch den der Bundeskanzlerin. Es sei den Menschen nicht mehr zu erklären, dass Seehofer und Merkel als Vorsitzende ihrer Parteien nicht mehr gut genug seien, "aber zum Bundesinnenminister und zur Kanzlerin für 80 Millionen Menschen in Deutschland bis 2021 soll es immer noch reichen".