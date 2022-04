Nach Schüssen in New Yorker U-Bahn: Täter weiter flüchtig

Der Schock sitzt tief: Es sei ein großes Glück, dass nicht noch Schlimmeres passiert sei, betonte die New Yorker Polizeichefin Keechant Sewell bei einer Pressekonferenz nach der Schießerei in einer New Yorker U-Bahn. Am Dienstag hatte ein Schütze im morgendlichen Berufsverkehr in Brooklyn das Feuer auf Passagiere in einer U-Bahn eröffnet, nachdem er in einem Waggon zwei Rauchbomben gezündet hatte. Der Mann mit Gasmaske hat laut Polizei mindestens 33 Schüsse aus einer halbautomatischen Waffe abgefeuert. Zehn Menschen wurden den Angaben zufolge angeschossen. 13 weitere Personen erlitten eine Rauchvergiftung oder wurden anderweitig verletzt, als die in Panik geratenen Fahrgäste aus dem rauchgefüllten U-Bahn-Waggon flohen.

Am Tatort fanden Ermittler zudem weitere Pistolen-Magazine, Feuerwerkskörper, einen Benzinkanister und eine Axt. Die Ermittler stellten auch einen Transporter sicher, dessen Schlüssel sich im zurückgelassenen Rucksack des Täters befanden. Jetzt wird nach einem 62-Jährigen gefahndet, der den Van in Philadelphia angemietet hat. Ob der Mann der mutmaßliche Täter ist, ließ die Polizei zunächst offen. Bisher gelte er nur als "Person von Interesse".

Verdächtiger veröffentlichte Youtube-Videos mit Hasstiraden

Der Gesuchte ist aber auch wegen mehrerer Youtube-Videos verdächtig. Laut New Yorker Polizei hat er Dutzende Videos hochgeladen, in denen er lange und teilweise aggressive politische Tiraden von sich gibt und New Yorks Bürgermeister Eric Adams kritisiert. Im an Adams gerichteten Video spreche der Gesuchte über psychische Probleme und erlittene emotionale Gewalt, die "einen zur Waffe greifen" lasse. Der Polizeischutz für den Bürgermeister sei daraufhin verstärkt worden. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gibt es den Ermittlern zufolge nicht.

Die größte Stadt der USA verzeichnet seit geraumer Zeit einen Anstieg der Schusswaffengewalt. Beobachter führen das unter anderem auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurück. Der neue New Yorker Bürgermeister Eric Adams war unter anderem mit dem Versprechen angetreten, die Kriminalität in der Millionenstadt zu bekämpfen.

Wall Street: Aktien von Waffenherstellern steigen

An der Wall Street stiegen nach der Schießerei die Aktien von Waffenherstellern und Munitionsanbietern. Anleger gingen davon aus, dass Waffenbesitzer nun mit schärferen Kontrollen rechneten und ihre Arsenale deswegen aufstockten.

Präsident Joe Biden hatte angekündigt, gegen die zunehmende Waffengewalt im Land vorgehen zu wollen. Erst am Montag hat er schärfere Regeln für sogenannte Geisterwaffen vorgestellt, die keine Seriennummern tragen.

2021 wurden in den USA 21.000 Menschen erschossen

Schusswaffengewalt ist in den USA alltäglich, immer wieder erschüttern Attacken mit vielen Toten das Land. Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation "Gun Violence Archive" wurden allein im vergangenen Jahr knapp 21.000 Menschen durch Schusswaffen getötet, Suizide nicht eingerechnet. Dabei wurden 693 sogenannte "mass shootings" verzeichnet, bei denen vier oder mehr Menschen Opfer wurden.