Nach Schüssen in Nachtclub: Oslo gedenkt Anschlagsopfern

Nach einem möglicherweise islamistisch motivierten Terroranschlag in einem Club ist in Oslo mit einem Gottesdienst der Opfer gedacht worden. An der Trauerfeier nahmen auch Ministerpräsident Jonas Gahr Støre sowie Kronprinzessin Mette-Marit teil.