Nach Schlägerei: Rapper ASAP Rocky in Stockholm vor Gericht

Der US-Rapper ASAP Rocky und zwei Begleiter müssen sich in Stockholm wegen Körperverletzung verantworten. Nach einem Auftritt auf dem Smash-Festival waren sie festgenommen worden. Der Rapper sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Die drei sollen mehrere Tage zuvor einen Mann zusammengeschlagen haben.

Rapper ASAP Rocky beruft sich auf Notwehr

Die Schlägerei wurde in einem Video festgehalten. Während die Staatsanwaltschaft die Anklage auch auf das Bildmaterial stützt, will der Rapper in Notwehr gehandelt haben.

Trump mischt sich via Twitter in Fall ASAP Rocky ein

US-Präsident Donald Trump hatte sich unter anderem via Twitter in den Fall eingemischt. Er schrieb, er sei "sehr enttäuscht" von Schwedens Ministerpräsident Stefan Löfven und: "Schweden hat die afroamerikanische Gemeinschaft in den Vereinigten Staaten im Stich gelassen."

Löfven betont Unabhängigkeit der Justiz

Schwedens Ministerpräsident Löfven betonte, dass sich in Schweden weder Regierung noch Parlament in die Arbeit der Justiz einmischen dürfen.