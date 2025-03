Nach Schiffskollision in Nordsee: Vermissten-Suche eingestellt

Zwei nach ihrer Kollision vor der britischen Küste in Flammen aufgegangene Schiffe haben in der Nacht weiter gebrannt. Wie die britische BBC unter Berufung auf die Küstenwache weiter berichtete, wurde die Suche nach dem einzigen vermissten Crew-Mitglied abgebrochen. Insgesamt 36 Besatzungsmitglieder des Öltankers und des Containerschiffs seien sicher an Land gebracht worden, ein Mensch sei ins Krankenhaus gekommen.

Unfallursache weiter unklar

Die Ursache für den Zusammenstoß der Schiffe ist weiterhin ungeklärt. Ein Sprecher von Großbritanniens Premierminister Keir Starmer sagte, es sei eine "äußerst besorgniserregende Situation". Ohne weitere Details zu kennen, werde nicht über die Unglücksursache spekuliert. Der Öltanker "Stena Immaculate" war am Montagvormittag in dem stark befahrenen Seegebiet vom Frachtschiff "Solong" gerammt worden und in Brand geraten. Der Tanker lag Berichten zufolge vor Anker. Die Sorge vor einer Verschmutzung der Nordsee bleibt derweil groß.

Greenpeace zeigte sich bereits am Montag "extrem besorgt" wegen möglicher Umweltschäden. Durch das Schiffsunglück seien "vielfältige toxische Gefahren" aufgetreten, erklärte Greenpeace-Wissenschaftler Paul Johnston im britischen Exeter. Unmittelbar zuvor war bekannt geworden, dass das Frachtschiff "Solong" offenbar auch 15 Container giftiges Natriumzyanid geladen hat. Auf dem Tanker wiederum wurde nach Angaben des Betreibers ein Kerosin-Tank beschädigt.

"Vielfältige toxische Gefahren"

"Da immer mehr Informationen darüber auftauchen, was die Schiffe geladen hatten, sind wir extrem besorgt über die vielfältigen toxischen Gefahren, die diese Chemikalien für das Meeresleben darstellen könnten", sagte Johnston. Offenbar sei Kerosin in der Nähe eines Rastplatzes für Schweinswale ins Wasser gelangt. Kerosin ist giftig für Fische und andere Meerestiere.

Zahlreiche Explosionen an Bord des Tankers

Laut der auf Seetransporte spezialisierten Website Lloyd's List Intelligence hatte das Frachtschiff eine unbestimmte Menge Alkohol und fünfzehn Behälter mit Natriumzyanid an Bord. Der Betreiber des Tankers wiederum teilte mit, es sei an Bord zu "zahlreichen Explosionen" gekommen. Zudem sei ein Tank beschädigt worden, aus dem Berichten zufolge Kerosin austrete.

Die schwedische Reederei Stena Bulk bestätigte, dass ihr der Öltanker gehöre. Er fuhr demnach unter US-Flagge. Weitere Angaben wollte das Unternehmen nicht machen. Laut BBC hatte der Tanker Treibstoff des US-Verteidigungsministeriums geladen. Die "Solong" fährt unter portugiesischer Flagge.

Küstenstadt wegen Schiffsunglück alarmiert

Der Vorsitzende des Stadtrates der nahegelegenen Stadt Hull sprach in der BBC von einer "verheerenden" Lage. Die potenziellen Umweltfolgen seien besorgniserregend, in den kommenden Tagen müsse "sehr schnell" daran gearbeitet werden, diese zu verstehen.

Unterdessen hat das deutsche Havariekommando ein Mehrzweckschiff zur Unterstützung entsendet. Die "Mellum" der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes soll am Mittag eintreffen. Sie sei unter anderem mit Technik zur Brandbekämpfung sowie zur Aufnahme von Öl ausgerüstet. Rund 20 Menschen seien an Bord, hieß es vom Havariekommando. Zudem stehe ein Flugzeug vom Typ DO 228 auf Abruf bereit. Die Bundeswehr bezeichnet es als "Öljäger", weil es mit leistungsstarken Kameras und Sensoren dabei helfen könne, Schadstoffe im Wasser zu finden.

Mit Information von AFP und dpa