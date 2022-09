Nach Scheinreferenden: Russland annektiert ukrainische Gebiete

In einem international nicht anerkannten Verfahren will Russlands Präsident Wladimir Putin an diesem Freitag vier ukrainische Gebiete annektieren. In der Nacht erkannte der Kremlchef in einem weiteren völkerrechtswidrigen Akt die besetzten ostukrainischen Gebiete Cherson und Saporischschja als unabhängig an. Aus Moskaus Sicht gilt dies als Voraussetzung dafür, dass die Regionen ihre Aufnahme in die Russische Föderation beantragen können.

Auch die Annexion der südukrainischen Gebiete Luhansk und Donezk soll bei einem Festakt mit Russlands Machtelite im Kreml besiegelt werden.

Andere Staaten erkennen Annexion nicht an

In Scheinreferenden hatten die Gebiete zuvor über einen Beitritt zu Russland abstimmen lassen. Damit will Moskau erstmals seit der Annexion der Schwarzmeer-Halbinsel Krim 2014 wieder gewaltsam Grenzen in Europa verschieben. Kein Staat erkennt das Vorgehen an.

Im Februar hatte Putin bereits die Unabhängigkeit der ukrainischen Regionen Luhansk und Donezk, die sich "Volksrepubliken" nennen, anerkannt. Danach begann er seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die von Moskau eingesetzten Führungen in den okkupierten Gebieten wollen nun im Großen Kremlpalast Verträge über den Beitritt zur Russischen Föderation unterzeichnen. Die Annexionen gelten als Bruch des Völkerrechts, den die Ukraine nicht hinnehmen will.

Annektierte Gebiete stellen Landverbindung zur Krim her

Bei den vom Westen als völkerrechtswidrige Schein-Abstimmungen kritisierten "Referenden" in diesen Regionen sollen sich nach Angaben der dortigen Separatisten überwältigende Mehrheiten für die Annexion ausgesprochen haben. Am Mittwoch hatten die Anführer der Separatisten Putin dann formell um die Annexion gebeten.

Angesichts des militärischen Erfolges der ukrainischen Armee Anfang September hatte Putin die "Referenden" zur Annexion der vier Gebiete in aller Eile angesetzt und zugleich eine Teilmobilmachung verkündet, in deren Verlauf hunderttausende Russen in die Armee einberufen werden sollen. Die vier Regionen bilden einen wichtigen Landkorridor zwischen Russland und der 2014 annektierten Halbinsel Krim. Zusammen mit der Krim machen sie rund 20 Prozent des ukrainischen Staatsgebiets aus.

Russland droht erneut mit Atomwaffen

Zum Abschluss der "Referenden" am Dienstag hatte Ex-Präsident Dmitri Medwedew abermals mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht. "Russland hat das Recht, wenn nötig Atomwaffen einzusetzen", erklärte die Nummer zwei des russischen Sicherheitsrates. Kreml-Sprecher Peskow ergänzte, die "militärische Doktrin" Russlands sehe die Möglichkeit nuklearer Schläge vor, wenn von Moskau als russisch angesehene Gebiete angegriffen werden.

US-Präsident Joe Biden sagte, die USA würden "niemals, niemals, niemals" Russlands Ansprüche auf Hoheitsgebiete der Ukraine anerkennen. Die "Referenden" seien eine Farce. UN-Generalsekretär António Guterres sprach von "einer gefährlichen Eskalation". Dies habe "keinen Platz in der modernen Welt. Es darf nicht akzeptiert werden."

UN-Sicherheitsrat tagt zu "Referenden"

Der UN-Sicherheitsrat in New York wird am Freitag über eine Resolution abstimmen, welche die sogenannten Referenden in den russisch kontrollierten ukrainischen Gebieten verurteilt. Die von den USA und Albanien eingebrachte Resolution hat freilich keinerlei Chancen angenommen zu werden, da Russland als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats sein Veto einlegen kann.

Mit Material von AFP und dpa