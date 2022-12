Nach Reichsbürger-Razzia: Was die Politik ändern will

Die Festnahme der 25 Reichsbürger am vergangenen Mittwoch beunruhigt die Politik. Denn unter den Verdächtigen sind auch aktive und ehemalige Polizisten, Soldaten und eine frühere Bundestagsabgeordnete der AfD. Deshalb laufen heute mehrere Sondersitzungen im Bundestag: im Rechtsausschuss, Innenausschuss und im Parlamentarischen Kontrollgremium. Ein Überblick, welche Fragen gerade diskutiert werden.

Braucht es schärfere Waffengesetze?

Geht es nach Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) lautet die Antwort: Ja. Sie will in Kürze ihre Vorschläge präzisieren. Neu sind sie nicht. Schon im vergangenen März hatte Faeser einen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus vorgelegt. Darin heißt es: Wir wollen "den Waffenbesitz von Extremisten und auch von psychisch kranken Menschen wirksam verhindern". Dabei geht es vor allem um einen besseren Informationsaustausch zwischen den Behörden.

Die Grünen unterstützen Faeser. Die FDP hält die bestehenden Regeln aber für ausreichend, um Reichsbürger zu entwaffnen. Fraktionsvize Konstantin Kuhle sagt, der Staat dürfe sich nicht gegen rechtstreue Sportschützen und Jäger wenden. Die Waffenbehörden brauchen seiner Meinung nach aber mehr Personal. Ob ein schärferes Waffenrecht kommt, ist also fraglich.

Fakt ist: Bis Ende 2021 haben die Behörden bundesweit schon mehr als 1.000 Reichsbürgern die Waffen abgenommen.

Bayerns Innenminister will mehr Waffenkontrollen

Mehr Kontrollen in der Reichsbürger-Szene und beim Waffenbesitz fordert auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU). "Klar ist auf jeden Fall, die Zahl der Kontrollen muss erhöht werden", sagte der CSU-Politiker.

Bayerische Sicherheitsbehörden haben bis Mitte des Jahres sogenannten Reichsbürgern im Freistaat 911 Schusswaffen weggenommen. Dazu zählten sowohl Fälle, in denen die Behörden Waffenscheine und Besitzkarten widerrufen haben, als auch solche, in denen Menschen vor diesem Schritt freiwillig auf ihre Erlaubnis verzichtet hätten, teilte das Innenministerium am Montag in München mit. Insgesamt gehe es um 477 Waffenerlaubnisse.

Es werde demnächst eine neue Empfehlung an die Oberbürgermeister und Landräte im Freistaat geben, wie sie "mit diesem Thema umgehen sollen", so Herrmann. In Bayern sind die kreisfreien Städte und Landratsämter als Waffenbehörden für die Kontrollen bei registrierten Waffenbesitzern zuständig.