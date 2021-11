Erdrutsche und Evakuierungen nach starken Regenfällen in Kanada

Hochwasserwarnungen für Flüsse und Bäche

Die Überschwemmungen in Teilen der Provinz im Nordwesten von Kanada veranlassten die im Landesinneren gelegene Stadt Merritt, am Montag eine Evakuierungsanordnung zu erlassen. Die Stadt forderte die Bewohner auf, ihre Häuser zu verlassen. In der Stadt Abbotsford bei Vancouver ordneten die Behörden laut Radio Canada ebenfalls die Evakuierung von mehr als hundert Häusern in von Überschwemmungen und Schlammlawinen bedrohten Vierteln an.

Die Einwohner wurden außerdem aufgefordert, kein Wasser aus den Wasserhähnen zu verwenden. Hochwasserwarnungen wurden für Flüsse und Bäche in Gebieten von Merritt südlich bis zur Grenze zu den Vereinigten Staaten herausgegeben. In beiden Städten wurden Notfallzentren für die Einwohner eingerichtet.

Sturm in Vancouver - Losgerissene Schiffe

Im Hafen von Vancouver rissen sich bei dem Unwetter Schiffe los, sie trieben vor der Küste oder liefen auf Grund. Vancouver war vergangene Woche bereits von einem seltenen Tornado heimgesucht worden. Die Provinz British Columbia hatte im Sommer unter rekordverdächtigen Temperaturen gelitten, durch die mehr als 500 Menschen starben. Zudem zerstörten verheerende Waldbrände ganze Landstriche.