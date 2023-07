Nach Ratzinger und Müller: Papst-Landsmann wird Glaubens-Chef

Es ist eine Zeitenwende für die Glaubensbehörde des Vatikans. Die Entscheidung für den argentinischen Erzbischof Victor Manuel Fernandez bedeutet: Zum ersten Mal steigt ein engagierter Reformer an die Spitze des Dikasteriums für die Glaubenslehre. Einer Behörde, die früher als Glaubenskongregation bekannt und noch früher als Heilige Römische Inquisition berühmt-berüchtigt war.

Unter Fernandez, das ist der ausdrückliche Wunsch des Papstes, soll diese zentrale vatikanische Institution einen Neubeginn wagen. Der liberale Kardinal Christoph Schönborn etwa zeigte sich "sehr zufrieden" mit der Personalentscheidung Franziskus'.

Theologischer Intellektueller zwischen Pfarrei und Twitter

Der 60 Jahre alte Fernandez ist einer der engsten Vertrauten des Papstes, seit mehr als eineinhalb Jahrzehnten. Bereits 2007 arbeitete Fernandez mit Jorge Mario Bergoglio, als der heutige Papst noch Kardinal und Erzbischof in Buenos Aires war. 2012 ernannte Franziskus seinen Landsmann zum Erzbischof.

Der eifrige Nutzer von sozialen Netzwerken wie Twitter und Facebook ist ein Kirchenmann, wie der Papst ihn mag. Einerseits ausgewiesener Intellektueller, der bereits mehr als 300 Bücher veröffentlichte und Rektor der Katholischen Universität von Argentinien war. Andererseits ein volksnaher Katholik, der sieben Jahre als Pfarrer gearbeitet hat und offen dafür ist, die katholische Kirche neu zu denken.

Einstiger Kurienkritiker wird jetzt Teil des Systems

Ähnlich wie Franziskus hat sich Fernandez über die römische Kurie – deren Teil er jetzt wird – häufig kritisch geäußert. In einem Interview vor einigen Jahren bezeichnete der künftige Chef des Glaubensdikasteriums die Kurie als "nicht essentielle Struktur".

Fernandez meinte, er könne sich vorstellen, dass es künftig "ein Dikasterium in Rom und ein anderes in Bogotá" gibt und diese sich "in einer Telefonkonferenz verbinden mit Liturgieexperten, die beispielsweise in Deutschland" säßen. Ein für vatikanische Verhältnisse kühnes Gedankenexperiment, auf das Kardinal Gerhard Ludwig Müller, einer der Amtsvorgänger Fernandez', mit Protest reagierte. Die italienische Zeitung "La Repubblica" nennt Fernandez einen "bei Konservativen verpönten Reformer".

Künftiger Glaubens-Chef schreibt Hommage ans Küssen

Ein Reformer, der in gewisser Weise die "Hand Franziskus'" ist. Denn Fernandez hat an zahlreichen Publikationen des Papstes als Ghostwriter mitgeschrieben. Die Entwürfe für die theologischen Botschaften in "Laudato Sì" sowie in den apostolischen Schreiben "Amoris Laetitia" und "Evangelii Gaudium" sollen in Teilen von Fernandez stammen.

Der künftige Leiter der Glaubensbehörde hat unter anderem mit seinem Werk "Die Kunst des Küssens" Aufsehen erregt: In diesem Buch aus dem Jahr 1995, illustriert auch mit erotischen Bildern, huldigt Fernandez dem Kuss als ein Mittel, das in der Lage sei, die Seele zu heilen. Gleichzeitig betonte er dabei, dass er selbst dies nie erfahren habe, wegen seiner Verpflichtung zum Zölibat.

Seitenhieb gegen konservative Ratzinger- und Müller-Anhänger

Der argentinische Erzbischof ist sich durchaus bewusst, dass er in seiner neuen Aufgabe mit Gegenwind rechnen muss. "Ich werde viele gegen mich haben", schreibt Fernandez auf seiner Facebook-Seite, "es gibt viele Personen, die eine starrere Art des Denkens bevorzugen, strukturiert, im Krieg mit der Welt".

Ein Seitenhieb auf die Konservativen in der vatikanischen Kurie, die in der Führungsetage des Palazzo del Sant’Uffizio über Jahrzehnte verlässliche Ansprechpartner hatten, als erst Joseph Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI., und dann der frühere Regensburger Bischof Gerhard Ludwig Müller der Glaubenskongregation vorstanden.