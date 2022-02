Nach rassistischem Angriff in Berlin: Bestürzung und Solidarität

Im Prenzlauer Berg angegriffen

Doch was war genau passiert? Die 17-Jährige Sözeri wurde am Samstagabend an einer Haltestelle im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg von sechs Frauen und Männern verbal und körperlich angegriffen, nachdem sie laut eigener Aussage bereits in der Tram von der Gruppe beschimpft und bedrängt worden war.

In einem Video auf Instagram berichtet Sözeri zum Teil weinend von dem Angriff: "Ich wurde gestern zusammengeschlagen, weil ich Ausländerin bin." Sie sei festgehalten worden, sechs Männer und Frauen hätten auf sie eingeprügelt und eingetreten, ihr gegen den Kopf geschlagen, an ihren Haaren gezogen und sie rassistisch beschimpft.

Hinweise auf rassistische Beleidigungen zunächst nicht aufgegriffen

In einer Mitteilung hatte die Polizei den "Streit" zunächst darauf zurückgeführt, dass die 17-jährige in der Tram keine Maske getragen habe. Mehrere Medien übernahmen dieses Detail - was auch Sözeri in ihrem Video heftig kritisiert. Die Wahrheit sei "verdreht" worden. Teils war sie als "Maskenverweigerin" dargestellt und der Vorfall auf den angeblich fehlenden Mund-Nasen-Schutz reduziert worden.

Hinweise der jungen Frau auf die rassistischen Beleidigungen wurden zunächst in Zeitungen und Online-Berichten nicht aufgegriffen. Aus diesem Grund habe sie sich entschlossen mit einem eigenen Video an die Öffentlichkeit zu gehen, so Sözeri. Das bearbeitete, das heißt geschnittene Video, ist bisher ihr einziger Beitrag auf der Plattform.

Polizei räumt Fehler ein

Inzwischen hat die Polizei Fehler in ihrer ersten Darstellung vom Sonntag eingeräumt. Die verwendeten Informationen "stammten aus den vor Ort aufgenommenen Strafanzeigen, die, wie die weiteren Ermittlungen gezeigt haben, missverständlich formuliert waren," hieß es am Mittwoch in einer Erklärung.

Die Auswertung von Videos habe gezeigt, dass "die Jugendliche beim Ein- und Aussteigen aus der Tram eine Mund-Nase-Bedeckung trug und diese lediglich bei dem auf die rassistischen Beleidigungen folgenden Streitgespräch mit den sechs Erwachsenen kurzfristig nach unten gezogen hatte."

Die sechs verdächtigen Erwachsenen hätten überwiegend keine Masken getragen. Drei mutmaßliche Angreifer konnte die Polizei noch am Samstagabend festnehmen - eine Darstellung des Vorfalls aus ihrer Sicht liegt bisher nicht vor. Am Dienstag hatte die Polizei die erste Mitteilung noch ergänzt und von "rassistischer Beleidigung und Körperverletzung" geschrieben und nach Zeugen gesucht.