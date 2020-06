Nach Randale von Stuttgart: Acht Männer in Untersuchungshaft

Nach den Krawallen in Stuttgart sitzen acht mutmaßliche Randalierer in Untersuchungshaft. Bei einem von ihnen besteht der Verdacht auf versuchten Totschlag. Ein Richter habe die beantragten Haftbefehle erlassen, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Ein weiterer Haftbefehl war gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt worden.

Wegen versuchten Totschlags muss sich ein 16-Jähriger verantworten. Er soll einen bereits am Boden liegenden Studenten gezielt gegen den Kopf getreten haben. Hunderte Menschen waren in der Nacht zum Sonntag durch die zentrale Einkaufsstraße Stuttgarts gezogen und hatten Schaufenster zerstört und Geschäfte geplündert. Nach Angaben der Polizei waren 400 bis 500 Menschen beteiligt.

Diebstahl, gefährliche Körperverletzung, Landfriedensbruch usw.

Die Männer im Alter zwischen 16 und 33 Jahren besitzen laut Polizei die deutsche, kroatische, irakische, portugiesische und lettische Staatsangehörigkeit. Ihnen wird Landfriedensbruch vorgeworfen sowie gefährliche Körperverletzung, tätliche Angriffe auf Vollstreckungsbeamte und Diebstahl in besonders schwerem Fall. 16 mutmaßliche Beteiligte waren zunächst festgenommen worden, wurden aber wieder entlassen.

Alkoholverbot in Stuttgart in Gespräch

Als wahrscheinlich gilt, dass Stuttgart mit einem Alkoholverbot auf öffentlichen Stuttgarter Plätzen auf die Vorkommnisse reagiert. Auf die Frage, ob ein derartiges Verbot kommen werde, sagte Ordnungsbürgermeister Martin Schairer am Montagabend in der Fernsehsendung SWR Aktuell, dass geschaut werden müsse, dass die Sicherheit wieder hergestellt wird.

"Wir waren bisher stolz darauf, dass wir das nicht mussten, weil wir ja eine der sichersten Großstädte in der Bundesrepublik sind." Ordnungsbürgermeister Martin Schairer

Die grün-schwarze Landesregierung befasst sich heute mit den Krawallen.