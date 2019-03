Nach Randale: Macron verurteilt gewalttätige "Gelbwesten"

Macron kündigte "starke Entscheidungen" an, damit sich die Gewaltexzesse nicht wiederholten. Zwar habe seine Regierung seit November bereits eine Reihe von Maßnahmen gegen Randalierer ergriffen. Die Gewalt bei den Protesten hätte aber gezeigt, dass dies nicht ausreiche.

Macron war Berichten zufolge eigentlich im Skiurlaub in den Pyrenäen, kehrte aber am Abend nach Paris zurück. Im Innenministerium gab es eine Krisensitzung.

Rauchbomben und Pflastersteine

Einige Demonstranten hatten auch die Polizei angegriffen. Sie warfen Rauchbomben und Pflastersteine auf Polizisten und attackierten ein Einsatzfahrzeug. Ein sichtlich erschütterter Premierminister Edouard Philippe nannte die Ausschreitungen inakzeptabel. Für sie seien etwa 1.000 gewaltbereite Chaoten verantwortlich. Die Polizei werde mit größter Härte dagegen vorgehen.

Tatsächlich bekamen die 5.000 Beamten die Krawalle kaum unter Kontrolle. Sie gingen mit Wasserwerfern und Tränengas gegen die Gewalttätigen vor. Die Nachrichtenagenturen berichteten übereinstimmend von mehr als 100 Festnahmen.

Das Innenministerium sprach von 10.000 Demonstranten in Paris. Landesweit seien es 14.500 gewesen.

Zuletzt weniger Teilnehmer

Es war das 18. Wochenende in Folge, an dem die "Gelbwesten" gegen Macrons Reformpolitik protestieren. Macron hatte als Antwort einen landesweiten Bürgerdialog ins Leben gerufen. Er endete am Freitag. Erste Ergebnisse will der Staatschef im April präsentieren.