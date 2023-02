Nach Raketenangriff attackiert Israel Ziele im Gazastreifen

Wenige Stunden nach einem Beschuss Israels mit einer Rakete aus dem Gazastreifen haben israelische Kampfflugzeuge nach Militärangaben dort eine Produktionsstätte für Raketen und ein Chemie-Labor der Hamas angegriffen.

Die militante Hamas sei "für alle terroristischen Aktivitäten verantwortlich, die vom Gazastreifen ausgehen" und müsse daher "alle Konsequenzen tragen", schrieben die Streitkräfte in der Nacht auf Donnerstag. Verletzt wurde Rettungskräften im Gazastreifen zufolge bei dem Angriff niemand.

Raketenattacke vom "Iron Dome" abgefangen

Wenige Stunden zuvor hatte Israels Militär nach eigenen Angaben erneut eine Rakete aus dem Gazastreifen abgefangen. In der Stadt Sderot an der Grenze zum Gazastreifen seien Alarmsirenen aktiviert worden, teilte die Armee mit. Medien zufolge berichteten Augenzeugen von einer lauten Explosion. Diese wurde voraussichtlich durch das israelische Raketenabwehrsystem "Iron Dome" ausgelöst. Berichte über Opfer gab es auch hier nicht.

Schärfere Haftbedingungen für weibliche Gefangene

Die bewaffnete Gruppe "Höhle der Löwen" reklamierte den Angriff für sich. Sie verbreitete Bilder, die die abgeschossene Rakete zeigen sollen. Der Flugkörper sei "aus Solidarität mit den weiblichen Gefangenen" abgefeuert worden. Zuvor hatte es Berichte gegeben, dass Israel das Vorgehen gegen palästinensische Häftlinge verschärft. Der neue Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir kündigte an, "die Sommerlagerbedingungen für mörderische Terroristen" zu beenden.

Demnach sollen weibliche Gefangene auf Anweisung von Ben-Gvir in Isolationshaft gebracht worden sein, nachdem sie einen Terroranschlag gefeiert hatten. Der als rechtsextrem geltende Ben-Gvir hatte auch verboten, dass palästinensische Gefangene ihr eigenes Brot backen dürfen. Israelische Medien titulieren die Rakete, die aus Gaza kam, daraufhin spöttisch als "Pita-Boden-zu-Boden Rakete".

Hamas macht "rechtsextreme Regierung" verantwortlich

Itamar Ben-Gvir erklärte, der Raketenbeschuss ändere nichts an seinen Plänen, die "guten Haftbedingungen für mörderische Terroristen" zu beenden. Die Hamas, die nach den Berichten über härtere Haftbedingungen mit einer Reaktion gedroht hatte, warnte angesichts des israelischen Angriffs vor einer weiteren Eskalation aufgrund der "extremistischen Agenda der rechtsextremen israelischen Regierung".

Ben-Gvir will "die Gleichung" mit gezielten Tötungen ändern

Itamar Ben-Gvir machte am Rande einer Konferenz in Eilat inzwischen jedoch deutlich, dass ihm eine Reaktion auf palästinensischen Raketenbeschuss per Luftangriff nicht ausreicht. Er sei nicht zufrieden mit dem Vorgehen der Armee, sagte Ben-Gvir laut einem Bericht des Senders "Arutz Scheva". Er forderte gezielte Angriffe gegen militante Palästinenser. "Für jede Rakete, die abgefeuert wird, wird es gezielte Tötungen geben", sagte Ben-Gvir, die Hamas müsse befreifen, dass die neue Regierung die Gleichung ändern werde.

Ben-Gvir kündigte zugleich an, dass Israel will die Ausstellung neuer Waffenscheine deutlich erhöhen wolle. Dies soll durch eine massive Ausweitung der zuständigen Genehmigungsabteilung gewährleistet werden. Als Ziel setzte Ben-Gvir bis zu 8.000 Eignungsgespräche monatlich an, die verpflichtend im Verfahren zum Erhalt eines Waffenscheins sind. DAs israelische Sicherheitskabinett hatte jüngst bereits einer Lockedrung des Waffenrechts zugestimmt.

Situation äußerst angespannt

Die Situation zwischen Israel und den Palästinensern ist derzeit äußerst angespannt. Bei einer Razzia in einem Flüchtlingslager im Westjordanland vor einer Woche waren zehn Palästinenser von israelischen Soldaten getötet worden.

Einen Tag später hatte ein Palästinenser in Ost-Jerusalem das Feuer auf die Besucher einer Synagoge und weitere Fußgänger eröffnet. Sieben Menschen wurden getötet, darunter ein Kind. Israels Regierung kündigte daraufhin Strafmaßnahmen gegen Attentäter und deren Familien an. Seitdem greifen sich beide Seiten immer wieder gegenseitig mit Raketen an.

Mehr israelische Siedler im Westjordanland

Zur Beruhigung der Lage trägt auch nicht bei, dass die Zahl der Bewohner israelischer Siedlungen im besetzten Westjordanland weiter steigt. Nach neuen Angaben einer den Siedlern nahe stehenden Organisation hat sie die Marke von einer halben Million überschritten.

Demnach stieg die Zahl der Siedler zum 1. Januar auf 502.991. Das entspricht einem Anstieg um mehr als 2,5 Prozent binnen zwölf Monaten und um fast 16 Prozent innerhalb der vergangenen fünf Jahre. Siedlerführer sagen aktuell eine deutliche Zunahme der Bevölkerung dort unter der neuen ultranationalistischen Regierung Israels voraus.