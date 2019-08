Nach Protesten in Moskau: Russland verwarnt Google wegen Youtube

Mehr als 2000 Festnahmen in Moskau

Seit Wochen demonstrieren in der russischen Hauptstadt immer wieder Menschen dafür, Oppositionspolitiker zur kommenden Kommunalwahl in Moskau zuzulassen. Zahlreiche Kandidaten wurden von der Wahlkommission abgelehnt - wegen angeblich schwerer Formfehler. Allein an den vergangenen drei Wochenenden wurden mehr als 2000 Menschen während der Kundgebungen in der russischen Hauptstadt festgenommen. Auf Youtube wurden viele Videos veröffentlicht, die auch das teils harte Durchgreifen der Polizei zeigen.

Es gibt auch Videos von der Demonstration am vergangenen Samstag, zu der nach Schätzungen der Organisatoren mehr als 50.000 Menschen gekommen waren. Im Gegensatz zu den Protesten an den Wochenenden zuvor hatten die Behörden diese Kundgebung genehmigt. Hier wurden nach der Demonstration mehrere Teilnehmer in Gewahrsam genommen, als sie vom Kundgebungsort in das Stadtzentrum gehen wollten. Nach Zahlen des Bürgerrechtsportals OWD-Info gab es etwa 250 Festnahmen, die Polizei sprach zunächst von 136.