Nach Benedikts Tod: Was wird aus Erzbischof Georg Gänswein?

Als "Georg Clooney des Vatikan" wurde Erzbischof Georg Gänswein schon betitelt. Andere verglichen Benedikts langjährigen Privatsekretär schon mit James-Bond-Schauspieler Daniel Craig oder mit Richard Chamberlain. Vor allem die Boulevard-Presse beschäftigt sich gerne mit dem Theologen, der immer treu hinter dem deutschen Papst stand und dabei stets charmant lächelte. Während Benedikt immer große Stücke auf Erzbischof Georg Gänswein hielt, war dessen Verhältnis zu Papst Franziskus eher distanziert. Nun stellt sich allerdings die Frage, wie die Karriere von Erzbischof Georg Gänswein nach dem Tod des emeritierten Papstes Benedikt XVI. weitergeht.

Sekretär von Papst Benedikt XVI.

Gänswein stammt ursprünglich aus dem Südschwarzwald. Nach dem Theologiestudium in Freiburg, Rom und München und seiner Tätigkeit als Seelsorger wird er 2003 persönlicher Assistent von Kardinal Joseph Ratzinger, der damals die Glaubenskongregation im Vatikan leitete. Nach der Wahl des Kardinals zum Papst wurde Gänswein Sekretär des Papstes. Auch nach dem Rücktritt Benedikts bleibt der 66-Jährige an seiner Seite.

2020 dann der Paukenschlag: Papst Franziskus "beurlaubt" Georg Gänswein als Präfekt des Päpstlichen Hauses. In dieser Funktion hat Gänswein unter anderem auch berühmte Gäste und Politiker wie Angela Merkel und Barack Obama betreut. In der darauffolgenden Zeit kümmert sich Gänswein dann ausschließlich um den emeritierten Papst Benedikt XVI. In einem Interview mit der "Bunten" sagte Gänswein, ihn habe das "geschmerzt". Er habe die Entfernung aus dem Päpstlichen Haus durch Papst Franziskus als "Bestrafung" empfunden.

Was Franziskus konkret zu diesem Schritt bewogen hat, ist bis heute unklar. Vermutet wird, dass es etwas mit dem umstrittenen 2020 veröffentlichten Buch des Kirchen-Hardliners Kardinal Robert Sarah zu tun hat, in dem Benedikt anfangs als Co-Autor genannt wurde.

Rückkehr als Präfekt des Päpstlichen Stuhls unwahrscheinlich

Im Sommer 2021 feiert Erzbischof Georg Gänswein dann seinen 65. Geburtstag. Dazu gibt es zahlreiche Bilder, auf denen ein immer schwächer und älter werdender Benedikt neben einem lächelnden Gänswein sitzt. Es soll das enge Verhältnis und die Verbundenheit der beiden ausdrücken, kurz nachdem Benedikts Nachfolger Papst Franziskus den Erzbischof diszipliniert hatte. Dass Gänswein trotz offizieller "Beurlaubung" in seine alte Funktion als Präfekt des Päpstlichen Hauses zurückkehren wird, ist zwar nicht ganz ausgeschlossen, aber eher unwahrscheinlich.

Für einen Ruhestand ist Gänswein als Erzbischof mit 66 Jahren allerdings noch viel zu jung. In der Regel bieten Erzbischöfe dem Papst mit 75 Jahren ihren Rücktritt an. Denkbar wäre, dass ihm Franziskus die Leitung eines Wallfahrtsortes überträgt, er könnte aber auch an eine Universität wechseln oder eine Tätigkeit als Apostolischer Nuntius - quasi als Botschafter des Heiligen Stuhls in einem anderen Land - aufnehmen. Für diese Aufgabe hätte der gebürtige Schwarzwälder zumindest schon ausreichend Erfahrung auf dem diplomatischen Parkett gesammelt.

Gänswein als deutscher Erzbischof bisher nicht im Gespräch

Obwohl Päpste die Privatsekretäre ihrer Vorgänger gerne auf einen Bischofsstuhl heben, ist dies aufgrund des angespannten Verhältnisses zwischen Franziskus und Erzbischof Georg Gänswein eher unwahrscheinlich. Noch dazu kommt für Gänswein, der ja schon den Titel "Erzbischof" trägt, nur ein Erzbistum in Frage. Doch obwohl der Erzbischof von Bamberg erst kürzlich zurückgetreten ist, wird Gänswein bisher nicht als möglicher Nachfolger gehandelt.

Auffällig ist auf jeden Fall, dass Benedikts Privatsekretär rund um Benedikts Tod schon selbst für Schlagzeilen sorgt. Wenige Stunden nach seinem Tod veröffentlicht die "Bild" einen Text Gänsweins, in dem er Benedikt erneut gegen Kritik verteidigt. Benedikt sei "kein gefühlloser Papstautomat" gewesen, schreibt Gänswein in der "Bild". "Er war und blieb auch auf dem Thron Petri ganz und gar Mensch."

Gänswein bringt Benedikts Heiligsprechung ins Gespräch

An Neujahr dann, einen Tag nach dem Tod von Benedikt XVI., gibt er dem katholischen Fernsehsender EWTN ein Interview, in dem er Benedikts Heiligsprechung ins Gespräch bringt. "Ich glaube, dass es in diese Richtung gehen wird", sagte Gänswein auf die Frage, ob es bei Benedikt, ähnlich wie beim Begräbnis von Papst Johannes Paul II., den "Santo subito"-Ruf nach der Heiligsprechung geben würde.

In einem am Dienstag von der Tagespost-Stiftung für katholische Publizistik veröffentlichten Interview übt Gänswein quasi im Namen von Benedikt XVI. Kritik an dessen Nachfolger, Papst Franziskus. Dieser hatte 2021 mit einem Erlass, einem sogenannten Motu proprio, die von seinem Vorgänger 2007 verfügten Möglichkeiten für die Feier der sogenannten Alten Messe wieder drastisch eingeschränkt. "Das war schon ein Einschnitt. Ich glaube, dass Papst Benedikt dieses Motu proprio mit Schmerz im Herzen gelesen hat“, so Gänswein.

Ebenfalls am Dienstag kündigt der Erzbischof ein Buch zu Benedikt an, in dem es um "die ganze Wahrheit, über die erbärmlichen Verleumdungen und die dunklen Manöver, die vergeblich versucht haben, Schatten auf das Lehramt und die Handlungen des deutschen Papstes zu werfen", gehen soll. Welche Rolle Gänswein in Zukunft erhält, wird der Papst entscheiden. Ob Franziskus die vielen Wortmeldungen des Erzbischofs gefallen und sich dieser damit für weitere Aufgaben empfiehlt? Gänswein selbst sorgt jedenfalls zumindest dafür, dass er im Gespräch bleibt.