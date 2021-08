Nach Papst-Ansprache: Misstöne zwischen Vatikan und Judentum

Nach der kritischen Rückfrage israelischer Rabbiner zu einer Papst-Ansprache über die Bedeutung der Thora und des Glaubens an Jesus Christus arbeitet der Vatikan an einer Antwort. Das berichtet die Katholische Nachrichten-Agentur am Donnerstag. In seiner Generalaudienz am 11. August hatte Papst Franziskus über einen Brief des Apostels Paulus gesprochen und dabei unter anderem gesagt: "Das Gesetz (die Thora) aber gibt kein Leben."

Rabbiner: Papst behauptet, jüdischer Glaube sei veraltet

Mit einer solchen Aussage behaupte der Papst, die jüdische Lehre sei veraltet, zitiert Reuters aus dem Brief von Rabbiner Rasson Arousi von der Kommission des israelischen Großrabbinats an den Heiligen Stuhl. In seiner Predigt habe der Papst den christlichen Glauben nicht nur als Ersatz für die Thora dargestellt, sondern er behaupte auch, jüdische Religionsausübung sei "in der heutigen Zeit obsolet", so der Rabbiner.

Nach den Fortschritten im jüdisch-christlichen Dialog habe man gedacht, eine solche "'Lehre der Verachtung' gegenüber Juden und Judentum" sei von der Kirche vollständig abgelehnt worden, so der Rabbiner in dem an Kurienkardinal Kurt Koch gerichteten Brief. Dessen Behörde ist unter anderem für den Dialog mit dem Judentum zuständig.

Möglicherweise ein Missverständnis?

Ob tatsächlich und in welcher Form eine Antwort aus dem Vatikan nach Jerusalem geht, steht wohl noch nicht fest. Da es um eine Rede des Papstes geht, wäre formal das Staatssekretariat zuständig. Beobachter weisen allerdings darauf hin, dass es sich vor allem um ein Missverständnis handele. Der Papst habe fast durchgehend die Theologie des Paulus zitiert und auch nirgends Bezug auf das heutige Judentum genommen.

So hält der Apostel einerseits daran fest, wie wichtig die Thora für das jüdische Volk ist - dem sich Papst Franziskus anschloss. Andererseits erläutert Paulus, dass für Christen Erlösung aus dem Glauben an Jesus Christus kommt und nicht aus dem Gesetz des Mose. Hätte der Papst im beanstandeten Satz: "Das Gesetz (die Thora) aber gibt kein Leben" noch hinzugefügt "für uns Christen", wäre seine Formulierung womöglich klarer gewesen.

Meinungen zur Bedeutung von Gesetzen in der Thora gingen auseinander

In dem Brief von Paulus an die ersten Christen in Galatien in der heutigen Zentraltürkei, über den der Papst am 11. August in seiner Katechese sprach, setzt sich Paulus mit theologischen Diskussionen in den Gemeinden auseinander - vor allem mit der Frage: Welche Bedeutung haben Gesetze und Vorschriften der jüdischen Thora für die Christen? Viele dieser ersten Christen waren vorher Juden. Manche behaupteten damals, die Thora sei unverändert gültig. Andere meinten, sie sei völlig irrelevant.

Papstzitat von Regensburg belastet Verhältnis zum Islam

In der Vergangenheit war es zwischen dem Vatikan, dem Judentum, aber auch dem Islam immer wieder zu Irritationen gekommen. Papst Benedikt zitierte beispielsweise 2006 einen byzantinischen Kaiser aus dem 14. Jahrhundert bei einer Vorlesung an der Universität in Regensburg zur Rolle der Gewalt im Islam. Der Kaiser soll in einem Gespräch bezogen auf den Djihad gesagt haben: "Zeig mir doch, was Mohammed Neues gebracht hat, und da wirst du nur Schlechtes und Inhumanes finden wie dies, dass er vorgeschrieben hat, den Glauben, den er predigte, durch das Schwert zu verbreiten." Dies wurde aber von vielen Muslimen nicht als Zitat, sondern als Äußerung von Papst Benedikt aufgefasst und als "Hasspredigt" bezeichnet.

Wiedereinführung der Karfreitagsbitte sorgt für Kritik

Ein weiteres Beispiel ist die Wiedereinführung der Karfreitagsbitte für Juden in der Karfreitagsliturgie. Diese stammt aus dem 6. Jahrhundert und bat darum, den "Schleier von ihren Herzen" zu nehmen und damit um die Missionierung von Juden. Die Karfreitagsbitte habe Antisemitismus gefördert, lautete der Vorwurf. Nach dem Holocaust erreichte die Kritik ihren Höhepunkt.

Seit 1956 veränderte der Vatikan die Fürbitte immer wieder. In der Fassung von 1970 dann wurde das Judentum endgültig anerkannt. 2008 aber formulierte der damalige Papst Benedikt XVI. eine neue Fassung: Darin wird um die Erleuchtung der Juden gebeten, Jesus als Retter aller Menschen zu erkennen. Das sorgte für lautstarke Proteste und belastete die katholisch-jüdischen Beziehungen sehr.

Mit Informationen der KNA.