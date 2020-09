Nach Panne bei Warntag: BBK-Chef Christoph Unger wird abgelöst

Beim bundesweiten Warntag am vergangenen Donnerstag hatte es große technische Probleme gegeben: Auf den Smartphones war der Alarm erst mit einer halben Stunde Verspätung angekommen. Das Bundesinnenministerium hatte den Warntag daher als Fehlschlag bezeichnet.

Seehofer sauer

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) kündigte daraufhin an, er wolle das Ganze zur Chefsache machen. "Wir müssen das völlig neu ordnen, da kümmere ich mich persönlich", sagte Seehofer letzten Freitag in Berlin. Verantwortlich sei das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), es könne davon ausgegangen werden, "dass sich in jeder Richtung Grundsätzliches ändern wird".

Nun kommt also die Ablösung des 62 Jahre alten Juristen Christoph Unger. Er war im Jahr 2004 vom damaligen Innenminister Otto Schily auf den Posten des Präsidenten des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe berufen worden.

Peinliche Panne

Am vergangenen Donnerstag sollten im ganzen Land um elf Uhr Sirenen und andere Warnsysteme ausgelöst werden. Unter anderem sollte die Probewarnung über Radio und Fernsehen sowie über Warnapps erfolgen.

Vielerorts wurden um elf Uhr zwar Sirenen ausgelöst, auch Medien verbreiteten die Warnung bereits, die amtliche Warnung des BBK und der Probealarm auf den Warnapps folgten jedoch erst eine halbe Stunde später.