Nach oben geht es nur zu Fuß: Der Eiffelturm hat wieder geöffnet

Auf die Besucher des wiedereröffneten Eiffelturms wartete bei Temperaturen von mehr als 30 Grad eine sportliche Herausforderung: Denn die 674 Stufen bis zur Aussichtsplattform im zweiten Stock müssen zu Fuß erklommen werden. Die Aufzüge sind wegen der Ansteckungsgefahr geschlossen. Wer ganz hoch hinauf will: Die Spitze soll Mitte Juli wieder öffnen.

Paris: Erste Eiffelturm-Besucher aus Bayern

"Es ist etwas Besonderes, am ersten Tag hier zu sein", sagte Manuel Mehl aus dem bayerischen Pfaffenhofen. Der 42-Jährige war pünktlich um 10 Uhr zur Öffnung des Wahrzeichens gekommen. "Ich bin zum ersten Mal in Paris, und es ist einfach schön", sagte seine aus Texas stammende Frau Shanique Chintsaya.

Das Paar hatte den dreitägigen Kurzurlaub in Paris kurzfristig gebucht. Beide waren laut Mehl positiv überrascht, wie "diszipliniert und gut organisiert" die Franzosen in der Corona-Krise sind. Das bayerische Paar musste bei strahlendem Sonnenschein nicht lange warten: Vor dem Eingang am westlichen Fuß des Turms versammelten sich nur ein paar Dutzend Besucher, normalerweise gibt es lange Schlangen.

Eiffelturm: Bisher kaum ausländische Besucher

"Wir haben deutlich mehr Menschen erwartet", räumte Eiffelturm-Personalleiter Yacine Gueblaoui ein, der die Besucher an die Maskenpflicht erinnerte. "Weil die Grenzen zu vielen Ländern noch geschlossen sind, kommen kaum Ausländer", sagte er. Im Sommer ist Paris sonst vor allem bei Asiaten und US-Bürgern beliebt.

Vor allem Pariser und andere Franzosen nutzten das gute Wetter deshalb für einen Besuch bei der "Eisernen Dame", die Ingenieur Gustave Eiffel vor 131 Jahren für die Pariser Weltausstellung von 1889 schuf. "Ich kämpfe mit den Tränen, aber es sind Freudentränen. Es ist ein emotionaler Moment nach diesen harten Monaten", sagte die 60-Jährige Thérèse unter Anspielung auf die fast 30.000 Corona-Todesopfer in Frankreich und die Ausgangssperre bis zum 11. Mai.

Zwangspause: Defizit von 27 Millionen Euro für Eiffelturm-Betreiber

Gerührt waren auch die Mitarbeiter des Eiffelturms: Sie applaudierten den ersten Besuchern euphorisch. Dazu spielte eine Trommelgruppe Samba-Rhythmen. Die Betreibergesellschaft ist dagegen nicht in Feierlaune: Die 104-tägige Zwangspause hat ihr ein Minus von 27 Millionen Euro beschert.

Eiffelturm: Dritte Etage bleibt vorerst für Besucher geschlossen

Die 35-jährige Elsa Schmidt aus Nürnberg hatte sich "spontan entschlossen", mit ihrem Mann und den acht und neun Jahre alten Töchtern Emilia und Laetitia den Eiffelturm zu erklimmen. "Wir waren vor zwei Tagen in Rom, und da war alles so schön leer, dass wir gesagt haben: Wir müssen auch noch nach Paris", erzählt ihr 40-jähriger Mann Christian und lacht. Das Treppensteigen macht der jungen Familie nichts aus - nur dass die 3. Etage auf 276 Metern Höhe nicht zugänglich ist, finden sie schade.

Für spätere Besucher gibt es aber Hoffnung: Laut der Betreibergesellschaft sollen die Aufzüge zur Spitze ab dem 15. Juli wieder fahren. Dann dürfen sie allerdings nur von je acht Menschen genutzt werden statt von 45 wie üblich.

Corona: Schutzmaßnahmen für Besucher des Eiffelturms

Vorerst müssen Eiffelturm-Fans ihr Ticket für eine feste Uhrzeit vorab im Internet reservieren. Der Aufstieg erfolgt über eine andere Treppe als der Abstieg, um den Mindestabstand von 1,50 Metern zwischen den Besuchern sicherzustellen. Die Zahl von sieben Millionen Besuchern dürfte der Eiffelturm in diesem Jahr so sicher nicht erreichen.

Zuvor hatten bereits andere französische Touristenattraktionen wie Schloss Versailles und die Schlösser an der Loire wieder geöffnet. Das Pariser Louvre-Museum mit der Mona Lisa soll am 6. Juli folgen.