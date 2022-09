Nach NS-Vergleich: Kardinal Koch sieht sich missverstanden

Ein Ultimatum für einen Kurienkardinal - so etwas hat es bei einer Vollversammlung der deutschen Bischöfe noch nicht gegeben. Kardinal Kurt Kochs Vergleich der Reformdebatten auf dem "Synodalen Weg" mit kirchlichen Diskussionen in der NS-Zeit sei verstörend, so der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing.

Vergleich mit christlicher Strömung in der NS-Zeit

In der aktuellen Ausgabe der Wochenzeitung "Die Tagespost" verglich Koch den Orientierungstext des "Synodalen Wegs", dem gemeinsamen Reformprojekt von Bischöfen und Laien in der Katholischen Kirche in Deutschland, mit der Theologie der "Deutschen Christen", einer führertreuen Strömung im Protestantismus während der Nazizeit.

Im Interview sagte Koch, es irritiere ihn, dass der Synodale Weg noch andere Offenbarungsquellen, neben Schrift und Tradition, sehe. "Diese Erscheinung hat es bereits während der nationalsozialistischen Diktatur gegeben, als die sogenannten 'Deutschen Christen' Gottes neue Offenbarung in Blut und Boden und im Aufstieg Hitlers gesehen haben", so Koch.

Entsetzen bei den Deutschen Bischöfen

"Die Vollversammlung der Bischöfe hat mit Entsetzen auf diese Äußerungen reagiert", so Bischof Georg Bätzing in der Pressekonferenz zum Abschluss des Treffens in Fulda. Mit seinen Äußerungen habe sich Koch "in der theologischen Debatte disqualifiziert". Seit einiger Zeit versuche Koch den Synodalen Weg in Deutschland zu "delegitimieren", so Bätzing. Beispielsweise habe er die Synodalen als Funktionäre bezeichnet.

Doch die jüngsten Äußerungen des Kurienkardinals sind für Bätzing eine inakzeptable Entgleisung. "Im Sinne der Gläubigen in Deutschland, die sich im Synodalen Weg engagieren, erwarte ich von Kardinal Koch eine öffentliche Entschuldigung." Erfolge diese Entschuldigung nicht "umgehend", werde er sich mit einer offiziellen Beschwerde an Papst Franziskus wenden.

Koch nimmt Aussagen nicht zurück

Inzwischen hat Kardinal Koch mit einer Stellungnahme in der Zeitung "Die Tagespost" reagiert. "Diejenigen, die sich von mir verletzt fühlen, bitte ich um Entschuldigung und versichere sie, dass dies nicht meine Intention gewesen ist und nicht ist", heißt es darin.

Doch die umstrittenen Aussagen mit dem Verweis auf die NS-Zeit will er nicht zurücknehmen, "schlicht deshalb, weil ich keineswegs den Synodalen Weg mit einer Nazi-Ideologie verglichen habe, und ich werde dies auch nie tun", so der ehemalige Bischof von Basel.

Bätzing: "Es wird sich was bewegen!"

"Aus den Äußerungen spricht pure Angst", so der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, "dass sich etwas bewegt. Aber ich kann versprechen, es wird sich etwas bewegen." Und das werde Kardinal Koch, "schon gar nicht durch solche Äußerungen", verhindern können.

Der Schweizer Kurienkardinal Kurt Koch ist Vorsitzender des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen und ein Repräsentant des konservativen Flügels innerhalb der römisch-katholischen Kirche. Er befürchtet, von der deutschen Reformdebatte könne eine Art zweite Reformation ausgehen.

Mitte November fahren die Deutschen Bischöfe nach Rom und werden mit dem Papst auch über die deutsche Reformbewegung sprechen.