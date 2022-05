Nach NRW-Wahl: Parteien bringen sich für Sondierung in Stellung

In Nordrhein-Westfalen könnte es nach der Landtagswahl zum ersten Mal eine schwarz-grüne Regierung geben. Es gebe zwei Gewinner der Landtagswahl – die CDU und die Grünen, sagte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Montag in Berlin. Und damit gebe es für Gespräche über Koalitionen "ein paar Leitplanken".

Allerdings schloss Wüst auch eine große Koalition mit der SPD nicht völlig aus: "Ich werde mit einem Gesprächsangebot auf alle demokratischen Parteien, die im Landtag vertreten sind, zugehen." Am Abend sollte der CDU-Landesvorstand in Neuss zusammenkommen, um über die nächsten Schritte zu beraten.

Keine Mehrheit mehr für Schwarz-Gelb

Die CDU hatte die Landtagswahl am Sonntag klar gewonnen. Laut vorläufigem Ergebnis kam die Partei auf 35,7 Prozent. Die SPD stürzte auf ein Tief von 26,7 Prozent ab, während die Grünen mit einem Spitzenwert von 18,2 Prozent auf den dritten Rang vorrückten – sie konnten ihr Ergebnis fast verdreifachen. Die FDP stürzte um 6,7 Punkte auf 5,9 Prozent ab. Die AfD büßte 1,9 Punkte auf 5,4 Prozent ein, die Linke scheiterte mit 2,1 Prozent erneut an der Fünfprozenthürde.

Angesichts der schwachen Ergebnisse von FDP und SPD ist die Fortsetzung der bisherigen schwarz-gelben Koalition im neuen Düsseldorfer Landtag ebenso ausgeschlossen wie ein Bündnis aus SPD und Grünen. Möglich wären eine Regierungskoalition von CDU und Grünen oder ein Ampelbündnis aus SPD, Grünen und FDP. Rechnerisch möglich wäre auch eine große Koalition aus CDU und SPD. Mit der AfD will keine der anderen Parteien koalieren.

Grüne: Keine Koalition ausgeschlossen

Die Grünen sehen trotz der klaren Zugewinne der CDU und der eigenen Partei bisher noch keine Vorentscheidung für ein schwarz-grünes Bündnis. Ihre Partei sei mit einem eigenständigen Wahlkampf sehr erfolgreich gewesen und werde so auch in die anstehenden Verhandlungen gehen, sagte Grünen-Spitzenkandidatin Mona Neubaur. "Für uns gibt es auch mit diesem Wahlergebnis keine Automatismen und keine Ausschlüsse von Koalitionen unter demokratischen Parteien."

Laut Neubaur wollen die Grünen sowohl mit der CDU als auch mit SPD und FDP reden. Für ihre Partei sei es wichtig, die eigenen Themen umzusetzen. "Die Klimakrise muss jetzt gelöst werden." Vor der Wahl hatten die Grünen beispielsweise die Abschaffung des pauschalen Mindestabstands bei Windkraftanlagen zu Wohngebieten und Photovoltaik auf jedem Dach gefordert.

SPD zu Gesprächen bereit

Die Sozialdemokraten signalisierten klar Bereitschaft zu Gesprächen mit den Grünen: SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty kündigte an, sich die Option auf eine Koalition mit Grünen und FDP offen halten zu wollen. "Selbstverständlich liegt der erste Aufschlag bei der Union als stärkster Partei, zu Sondierungsgesprächen einzuladen", sagte er dem Sender ntv. Es sei aber "nicht ausgemacht", dass sich CDU und Grüne auf eine Koalition einigen könnten. Beide Parteien hätten bei wichtigen Themen zuletzt "weit, weit auseinander" gelegen.

FDP rechnet mit Oppositionsrolle

Derweil stellt sich allerdings die nordrhein-westfälische FDP bereits auf die Rolle einer Oppositionspartei ein. "Wir werden in Nordrhein-Westfalen eine schwarz-grüne Koalition bekommen", prognostizierte Spitzenkandidat Joachim Stamp. Die CDU werde bereit sein, viele Opfer zu bringen, damit ihr Ministerpräsident Wüst erneut gewählt werden könne. Es werde für die Freien Demokraten eine Herausforderung sein, "das entsprechend zu begleiten". FDP-Bundeschef Christian Lindner sagte in Berlin: "Die Ampel in Nordrhein-Westfalen hätte doch gar keine innere Legitimation."

(Mit Material von dpa, AFP und Reuters)