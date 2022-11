Nach Nordkoreas Raketentests: UN-Sicherheitsrat soll tagen

Nach erneuten Raketentests Nordkoreas soll sich der UN-Sicherheitsrat am Freitag in einer Dringlichkeitssitzung mit der Lage auf der koreanischen Halbinsel befassen. Die USA, Frankreich, Großbritannien, Irland, Norwegen und Albanien beantragten am Donnerstag ein Treffen des mächtigsten UN-Gremiums, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Diplomatenkreisen erfuhr. Die genaue Uhrzeit blieb zunächst unklar.

Steinmeier am Freitag in Seoul

Pjöngjang hatte am Donnerstag nach südkoreanischen Angaben mehrere Geschosse abgefeuert, darunter auch eine mutmaßlich atomwaffenfähige Rakete mit Tausenden Kilometern Reichweite. Auf den Tag verteilt seien sechs ballistische Raketen in Richtung offenes Meer abgeschossen worden. Der Test der Interkontinentalrakete schlug allerdings "vermutlich fehl", wie das südkoreanische Militär mitteilte.

Inmitten sich verschärfender Spannungen wird nun Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Freitag zu politischen Gesprächen in Seoul erwartet. Er wird sich in der Hauptstadt Südkoreas zunächst mit Präsident Yoon Suk Yeol treffen, später auch mit Ministerpräsident Han Duck Soo.

Keine Rakete über Japan

Lokalmedien zufolge ertönten am Donnerstag auf der südkoreanischen Insel Ulleungdo wie bereits am Vortag Luftschutzsirenen. Auch im Norden Japans wurde dem Verteidigungsministerium in Tokio zufolge die Bevölkerung gewarnt. Anders als zunächst von der japanischen Regierung mitgeteilt, überflog aber offenbar keine nordkoreanische Rakete japanisches Staatsgebiet. Verteidigungsminister Yasukazu Hamada erklärte, die Rakete habe keine japanischen Inseln überquert und sei stattdessen "über dem Japanischen Meer verschwunden".

Südkoreas Armee vermutete, dass die Interkontinentalrakete gegen 07.40 Uhr Ortszeit (23.40 Uhr MEZ) aus dem Bezirk Sunan der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang abgefeuert wurde. Rund eine Stunde später seien zwei weitere Geschosse, mutmaßlich Kurzstreckenraketen, aus der Stadt Kaechon gestartet. Drei weitere Kurzstreckenraketen wurden nach Angaben Seouls am Abend in Richtung des zwischen Japan und der koreanischen Halbinsel gelegenen Ostmeers abgeschossen, das auch als Japanisches Meer bezeichnet wird.

Zum Artikel: "Nordkorea feuert erneut Raketen Richtung Japan ab"

G7: Nordkorea bricht internationale Resolutionen

Die südkoreanische Armee teilte mit, sie verbleibe "in voller Bereitschaft", arbeite "eng mit den USA zusammen" und verstärke "Überwachung und Wachsamkeit".

Die G7-Staaten verurteilten das Vorgehen des nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un "aufs Schärfste", wie Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) bei einem Treffen der Gruppe in Münster sagte. Die mutmaßlichen Raketenabschüsse und mögliche Pläne für einen nordkoreanischen Atomtest stellten einen "Bruch mit den internationalen Resolutionen der Vereinten Nationen" dar.

Washington bestätigte die südkoreanischen Angaben zu den Raketentests. Es sei wichtig, dass alle Staaten die vom UN-Sicherheitsrat verhängten Strafmaßnahmen gegen Nordkorea "vollständig umsetzen", die derartige "destabilisierenden Raketentests" unterbinden sollten, sagte am Mittwochabend (Ortszeit) der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price. Er verurteilte die Raketenstarts ebenfalls als "eindeutige Verletzung" von UN-Resolutionen. Sie zeigten, dass Nordkorea eine Bedrohung für "seine Nachbarn" und den internationalen Frieden darstelle.

Pjöngjang droht weiter

Die USA bemühen sich seit Monaten um eine Verschärfung der Sanktionen gegen Pjöngjang. Russland und China verhindern das bisher jedoch. Zuletzt hatten die beiden ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats im Mai gegen eine entsprechende Resolution gestimmt.

Die südkoreanische Luftwaffe kündigte am Donnerstag an, als Reaktion auf die jüngsten nordkoreanischen Raketenstarts die gemeinsamen Übungen mit den Luftstreitkräften der USA zu verlängern. An dem Manöver sind hunderte Kampfflugzeuge beider Länder beteiligt.

Nordkorea kritisierte den Beschluss umgehend. Eine Verlängerung der Übungen sei "eine sehr gefährliche und falsche Entscheidung", zitierte die staatliche Nachrichtenagentur KCNA den hochrangigen Funktionär Pak Jong Chon. In der Vergangenheit hatte Pjöngjang die Militärübungen bereits als "aggressiv und provokativ" verurteilt und gedroht, Seoul und Washington würden den "schrecklichsten Preis" dafür zahlen.

USA warnen vor Atomwaffentest

Nordkorea hatte bereits am Mittwoch 23 Raketen abgefeuert. Nach Angaben der südkoreanischen Armee überquerte eine der Raketen die De-facto-Seegrenze zwischen Nord- und Südkorea. Laut Generalstab kam sie den südkoreanischen Hoheitsgewässern "so nahe wie nie zuvor" eine Rakete seit Ende des Koreakriegs im Jahr 1953 und schlug nur 57 Kilometer östlich des südkoreanischen Festlands ins Meer ein.

Washington und Seoul warnen seit Monaten davor, dass Nordkorea in naher Zukunft einen Atomwaffentest ausführen könnte. Es wäre der erste solche Test seit 2017. Insgesamt hat Nordkorea seit 2006 sechs Atomwaffentests ausgeführt. Der Experte Chad O'Carroll vom Nachrichtenportal "NK News" nannte es im Onlinedienst Twitter "gut möglich", dass Pjöngjang als Nächstes taktische Atomwaffentests vornehmen werde - und zwar "möglicherweise sehr bald". Die Nordkorea-Expertin Ahn Chan Il bezeichnete die jüngsten Raketentests als "Nordkoreas Vorfeier" für einen bevorstehenden Atomwaffentest.

Mit Material von dpa, AFP und AP